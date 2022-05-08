День защитника Отечества: праздничные концерты прошли на нескольких площадках Нур-Султана

В столице сразу на нескольких площадках состоялись праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Центрами притяжения горожан стали монумент Байтерек, студенческий парк, пешеходная зона Demalys promenade, Аллея писателей и амфитеатр.

У монумента Байтерек не только столичные меломаны, но гости города. Свои лучшие хиты для астанчан исполнили звезды казахстанской эстрады - Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Ибрагим Ескендир, Асылхан Шалкаров. Кроме того, удивили публику яркие номера в интерпретации артистов Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева, театра Nomad City Hall, духового оркестра Министерства обороны.

Формат open air выступлений интересен тем, что публика становится ближе к исполнителям. Меломаны смогли насладиться звучанием композиций в разных жанрах, таких как классика, народное пение и джаз.

«Поздравляем наших граждан с таким замечательным праздником - Днём защитника Отечества. Желаю всем успехов и здоровья!» - поделилась жительница столицы Зарина Божакова.

На импровизированную сцену студенческого парка вышли творческие коллективы Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева, эстрадно-джазовый оркестр «Жiгер», шоу барабанщиков Royal и ансамбль домбристов.

Хедлайнерами концерта, организованного на территории пешеходной зоны Demalys promenade стали Арман Куандыков, Бейбит Корган, артисты Музыкального театра юного зрителя и государственного театра танца «Наз». Кроме того, специально для юных зрителей выступил столичный цирк.

«Сегодня такой замечательный день! Поздравляю всех с праздником, с Днём защитника Отечества! Пусть наша страна процветает! Желаю всем мира и добра! - сказал житель города Куаныш Ерзатулы.

На Аллее писателей же прозвучали казахские народные песни и классические композиции на современный лад. Музыкальный сюрприз приготовили артисты общественного объединения «Астана мәдениет» и эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

«Свою программу представляет эстрадно-симфонический оркестр «Астана» при поддержке акимата города. Мы предоставили широкую программу любимые песен наших горожан, слушателей», - рассказал художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра «Астана» Ержан Исин.

Также горожане подпевали и танцевали под музыку от молодых талантливых артистов Национального военно-патриотического центра РК у столичного Амфитеатра.

«Нам очень понравился концерт. В нашем городе много талантливых певцов и музыкантов. Программа музыкального вечера подобрана очень удачно. Мы с друзьями вспомнили патриотические песни, которые повествуют о героических подвигах наших предков», – поделился житель столицы Нурлан.