День завтрашний – в реальных ЭКСПОнатах

«Умные сети» и «Эффективный дом»

Какой станет жизнь в будущем, какие транспортные средства нам предстоит использовать и в каких домах жить? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с темой энергоснабжения, дает экспозиция павильона Германии, созданная под девизом Energy on Track («Энергия – на правильном пути»).

В разделе «Город будущего» рассказано о воздействии новой энергетической политики на повседневную жизнь людей, представлены инновации и решения немецкой промышленности и науки в области совершенствования средств транспорта и жилья. Например, экспонат «Будущее солнечной батареи», состоящий из 16 экранов, напоминает собой маленькую солнечную электростанцию, идеально вписанную в окружающий ландшафт. Разработка таких модулей сейчас активно ведется Институтом систем солнечной энергетики (ISE) Общества Фраунгофера в сотрудничестве с Центром исследования солнечной энергетики и водорода (ZSW).

Институт ветровой энергии и техники энергетических систем Общества Фраунгофера (IWES), Кассель, и EXYTRON GmbH представили «умные сети» электроснабжения Smart Grid. Интерактивный стол Smart Grid в форме игры, в которой участвуют несколько человек, демонстрирует главные требования к современной сети: генерирование и расход энергии должны быть сбалансированы.

Экспонат показывает, как выработка и потребление энергии непрерывно изменяются в течение дня и как «умная сеть» постоянно поддерживает баланс между этими двумя позициями. Когда посетитель встает на платформу стола, он теряет равновесие. Цель игры – как можно скорее вернуть механизм в исходное положение, восстановив баланс в энергосистеме.

Макроперспектива представлена на сенсорном экране Smart Grid, глядя на который узнаешь о том, как сети электроснабжения целых стран превращаются в «умные сети». Институт IWES разработал комплексный сценарий, учитывающий реальные данные о потреблении электроэнергии и погоде (солнце и ветер), который и предлагается гостям выставки.

Smart Grid Exytron – микроперспектива, показывающая, что даже в малом масштабе «умные сети» являются основой для надеж­ного обеспечения энергией. Выставочный экспонат представляет собой модель острова, где находятся различные потребители и производители энергии (ветряки и солнечные батареи). Видно, как «умная сеть» в сочетании с установкой преобразования избыточной энергии в газ реагирует на различные ситуации: не важно, сколько энергии расходуется, дует ли ветер или светит солнце, – электроэнергия доступна всегда, без использования твердого или жидкого ископаемого топлива.

Новый энергетический стандарт «Эффективный дом плюс» дает представление о жилье, которое впервые за всю историю домостроения производит больше энергии, чем потребляет. Снаружи экспонат выглядит как перевернутое абстрактное здание, символизирующее смену парадигмы. Внутри посетители могут ознакомиться с принципом его действия и различными составляющими обеспечения энергоэффективности– структурой ограждающих и перекрывающих конструкций и фотогальванической установкой на крыше, благодаря которой и достигается эффект энергетического переизбытка.

Самым любимым детьми экспонатом в павильоне Германии является «Малая гидроэнергетика» в виде частично наполненной водой прозрачной трубы, в центре которой находится модель турбины. При раскачивании коромысла (дети садятся на него как на качели) вода начинает двигаться и приводит в действие агрегат, подающий ток к лампочке.

В «Городе будущего» представлена еще одна футуристическая, пока находящаяся на стадии разработки технология, способная революционным образом преобразовать производство пластмасс. Метод, получивший название Power-to-X, позволяет получить из воды и CO2 основные материалы для выпуска пластика без использования нефти и природного газа. Экспонат представляет собой модель машины, позволяющей посетителям после короткого введения, разъясняющего принципы инновационной технологии, самостоятельно, одним нажатием кнопки изготовить в виртуальном пространстве такие предметы, как фигурка гнома или футбольная бутса.

Электробус и электросамолет

Конечно, на выставке немало необычных средств передвижения. Павильон Беларуси представил на территории ЭКСПО-2017 общественный вид транспорта нового поколения – электробус Е433 Vitovt Max Electro.

Это экологически чистый пассажирский транспорт, который объединяет в себе достоинства троллейбуса и автобуса, исключая их недостатки. Его преимущества: экологичность, отсутствие подвесной контактной электросети, возможность эксплуатации в разных температурных условиях – от минус сорока до плюс сорока градусов, долговременность службы.

В основе работы электробуса – системы накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с высоким процентом использования энергии рекуперации. Питается машина от автоматизированной зарядной станции. Транспортное средство может проехать 15–20 километров на одном заряде. Подзарядка осуществляется на конечной остановке. На нее уходит всего 5–7 минут. Электробус отличается ультрасовременным дизайном, актуальной компоновкой кузова и высоким уровнем комфорта салона и кабины водителя.

А главным экспонатом в павильоне Чехии стал парящий под потолком макет спортивного самолета (реальных размеров) с электромотором от компании Evektor, который пока существует только в двух прототипах. SportStar EPOS+ воплощает в себе концепцию лайнера будущего: питание – от электродвигателя, экологическая чистота, низкозатратность в эксплуатации и техническом обслуживании.

Благодаря электродвигателю самолет не производит выбросов, а значит, не наносит вреда окружающей среде. Кроме того, значительно снижен шум при его эксплуатации, а это делает возможным использование таких лайнеров на аэропортах, расположенных вблизи жилых районов.

Одного заряда хватает на два часа полета со скоростью до 200 км/час, поэтому этот двухместный легкий самолет используют в основном в школах пилотов.

Тепло и светло без лишних трат

Еще один пользующийся популярностью объект выставки расположен в павильоне Словакии. Самодостаточный дом Ecocapsule – это микродом яйцевидной формы, который может легко уместиться на прицепе и стать хорошей альтернативой туристическим палаткам.

Комфортное пребывание в мини-домике становится возможным благодаря современным технологиям получения альтернативной энергии: небольшой ветряной турбине (выходная мощность 750 Вт) и солнечным панелям (выходная мощность 600 Вт), расположенным на крыше. Внутри капсулы также установлена батарея емкостью 9744 Вт/ч.

Этого вполне хватает, чтобы зарядить все необходимые в быту приспособления и даже электромобиль, который может вести за собой капсулу. Также энергия снабжает особые мембранные фильтры для очистки воды, взятой из природных источников, – озер или рек.

Внутренняя часть стен обшита высокоэффективным термоизоляционным материалом, что способствует снижению потребления энергии и при этом позволяет сохранить комфортную температуру в помещении. Интересно, что на площади 8 кв. м здесь вполне могут уместиться двое взрослых человек: имеются складные кровать и стол, место для приготовления пищи, санузел и даже камин.

Однако главным недостатком является цена. Как рассказали гиды, стоимость такого экодомика доходит до 100 тыс. долларов, что сопоставимо со стоимостью квартиры в мегаполисе.

О том, как добиться максимальной энергоэффективности, рассказали на ЭКСПО представители Турции. А именно – благодаря использованию их научной разработки – теплоизоляционного тройного стекла S3+, которое не пропускает ни тепло, ни холод, ни звуки.

Такие стекла будут использованы при строительстве нового стамбульского аэропорта, что сделает его энергоэффективным, сокращая расходы на охлаждение или обогрев здания. Уникальность разработки заключается в снижении передачи солнечной энергии на 60% и уменьшении тепловой нагрузки на 50%. Кстати, сравнить такое стекло с обычным посетители выставки могут, пройдя через специальную подсвеченную установку.

Турция также представила фазопреобразователь – он улучшает особенности теплообмена с помощью вещества, изменяющего фазы (ВИФ). В микрокапсулах в составе бетона и композитных панелей ВИФ был пробно применен в строительстве. Отмечена экономия теплоэнергии, выгода от экономии природного газа, электричества и угля. Турки даже подсчитали, что в случае использования данного вещества при строительстве 5 млн зданий будет обеспечено сокращение потребления энергии, сопоставимое по объему с годовым ее производством на Ататюркской плотине.

А уголь-то голубой!

Как решить проблему выбросов, не меняя технологии, додумались в Польше, в Институте химической переработки угля города Забже. Разработанная здесь несколько лет назад технология «Голубой уголь» позволяет легко, без внесения технологических изменений, сокращать выбросы токсичных газов в атмосферу.

Суть такова: берется обычный каменный уголь, проводится его термическая обработка и обогащение газом. Далее он может быть использован в печах и котлах, сделанных по старой технологии. Такой уголь имеет более высокую тепловую способность, чем обыкновенный углерод, и намного более низкие эмиссионные параметры.

А голубым этот переработанный уголь называется потому, что при его горении наблюдается голубое пламя. Правда, эта технология еще дорабатывается. Причина – дороговизна используемых для обогащения процессов.

И, наконец, казалось бы, простые, но очень необходимые разработки представила в своем павильоне Малайзия. Первая – это светодиодные уличные фонари Q-RAY tm, которые потребляют на 50% меньше энергии и при этом излучают на 30% больше света. Ими оснащены 30–40% улиц Малайзии. Такие источники света целый день накапливают энергию солнца и вечером светят мощностью от 70 до 400 Вт.

Вторая технология – «умный» электросчетчик. Он в точности рассчитывает показатели потребления энергии, позволяет передавать их в режиме онлайн. Еще одна его особенность – антивандальность: при срыве пломбы срабатывает сигнализация.

Есть здесь и солнечные панели, которые в 10 раз эффективнее за счет установленных в них призм. А также светоизлучающие диоды (LED), превышающие по своим параметрам обычные лампы накаливания. И служат они, как заверили в павильоне Малайзии, намного дольше.

Современные светодиоды изготавливаются из материала под названием нитрид галлия (GaN) и, несомненно, являются надежным источником освещения, способным заменить устаревшие технологии. Прорывные научные исследования на тему технологий следующего поколения с использованием подложек GaN-on-GaN, осуществленные малазийскими компаниями в сотрудничестве с местными и международными университетами, четко показали: потратив идентичное количество энергии, можно получить намного лучший результат.

А не это ли главная задача современной науки – выяснить, как человечество сможет прожить в условиях сокращающихся запасов традиционных источников энергии? Выставка «ЭКСПО-2017» в Астане попыталась приоткрыть завесу над этой тайной и представить лучшие современные технологии энергоэффективности в доступной, а порой даже игровой форме.