День знаний в Национальном университете

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-полковник Сакен Жасузаков посетил флагман военного образования – Национальный университет обороны. Здесь он выступил с лекцией о роли и месте Вооруженных сил в системе безопасности страны.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РК, в своем выс­туплении генерал-полковник С. Жасузаков также отметил, что командиры должны уметь быстро принимать правильные решения при выполнении боевых задач.

– Военные кадры – это будущее армии, – отметил начальник Генерального штаба ВС РК. – Требование Президента – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева к тому, чтобы армия была немногочисленной, мобильной, высокопрофессиональной, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, управляемой и готовой действовать в любых условиях.

В данное время Министерство обороны разработало концепцию перехода армии на профессиональную основу. Подготовка кадров для такой армии – это необходимость, и поэтому Министерство обороны делает большой упор на создание и развитие научной и образовательной базы.

Анна ВЕГЕЛЬ