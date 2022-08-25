Дендрокарта есть, но ее... нет

Караганда осталась без электронной базы зеленых насаждений, на создание которой из городского бюджета было потрачено

почти 66 млн тенге.

Электронную базу зеленых насаждений по заказу акимата Караганды создали четыре года назад. Этим занимались сотрудники Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации. Они обошли весь город, посчитали деревья, осмот­рели их и составили более двух миллионов «зеленых» паспортов.

В них вписали возраст дерева, его высоту, состояние и даже дали рекомендации по уходу.

Потом программисты внесли всю эту информацию в базу данных и составили электронную дендрологическую карту. На ней отметили каждое из более чем 2 млн деревьев, которые растут в Караганде. За эту работу заказчик заплатил НИИ лесного хозяйства 65,7 млн тенге.

Тот в свою очередь передал чиновникам диск с приложе­нием, дающим доступ к информационной базе зеленых насаж­дений. Сама же база осталась на сервере института.

Поначалу дендрокарта работала, а потом перестала. Об этом активисты Карагандинского областного экологического музея узнали в прошлом году, когда встали на защиту скверика, расположенного возле авторынка «Орбита». Здесь застройщик без разрешения районного акимата вырубил около 60 кленов, вязов и тополей.

Когда местные жители забили тревогу, на место ЧП съехались чиновники, представители местной полицейской службы и природоохранная полиция. Они зафиксировали факт уничтожения деревьев и оценили ущерб в 1,7 млн тенге. Началось расследование, но потом дело закрыли. Из-за неработающей дендрокарты власти не смогли доказать, что срубленные де­ревья принадлежали городу.

– Выходит, что у семи нянек дитя без глазу. Дендрокарта составлена, 66 миллионов бюджетных тенге потрачено, а документа в доступе нет – ни у акимата, ни у общественности, – констатирует печальный факт директор по развитию Карагандинского экологического музея Дмитрий Калмыков. – А без него невозможно законно получить разрешение на вырубку деревьев.

Получается, под угрозой уничтожения оказались все тополя, клены, березы, сосны и ели, которые растут в черте Караганды на землях общего пользования. Ведь дендрокарта в райакиматах, которые отвечают за озеленение, не работает до сих пор. А это значит, любой может безнаказанно ломать и рубить городскую зелень.

– Действительно, база зеленых насаждений у нас не открывается. Мы пытались открывать ее с разных компьютеров, но ничего не получилось, – не скрывает аким района имени Казыбек би города Караганды Эльдар Дюсетаев. – Предполагаем, что в программе установлено какое-то ограничение доступа. Поэтому планируем привлечь к работе программистов и получить их заключение.

Надо сказать, что карагандинские чиновники обращались за помощью в Институт лесного хозяйства. Оттуда им по электронной почте присылали обновленную программу и видеоинструкцию по ее использованию. Однако на компьютерах в акимате она по-прежнему не запускается. Почему? Этот вопрос корреспондент «Казправды» задал директору алматинского филиала Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации.

Как оказалось, он лично приез­жал в Караганду и объяс­нял заказчику, как работать с базой зеленых насаждений.

– Я при акиме на своем ноут­буке открывал эту базу. Она запускалась! Она работает! – рассказывает директор алма­тинского филиала КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации Руслан Ахметов. – Приложение через Интернет соединяется со всеми базами. Информация выходит. Я не знаю, почему она у меня открывается, а у них нет. Возможно, в акимате стоят слабые компьютеры, работает медленный Интернет. У меня ноутбук мощный, и то на нем база зеленых насаждений Караганды открывается с трудом. Она тяжелая, так как в ней собрана информация на 2 миллиона деревьев. Нужен мощный компьютер, чтобы ее открыть.

При этом Руслан Ахметов не скрывает, что в 2020 году в работе базы произошел сбой. Но программисты оперативно его исправили.

Однако заказчик своему поставщику услуг не верит. Карагандинские чиновники считают, что он хочет взять с них дополнительную плату, и даже называют конкретную сумму – 10 млн тенге. Руслан Ахметов не отрицает, что такая цифра звучала. Деньги он просил на обновление дендрокарты. Ведь за прошедшие четыре года она устарела. В Караганде за это время срубили сотни старых деревьев и посадили новые.

– Почему я попросил 10 миллионов? Объясню, какие работы входят в эту сумму, – говорит Руслан Ахметов. – Мои сотрудники должны приехать в Караганду, взять в отделе ЖКХ информацию о вырубках и новых посадках, обойти каждое дерево, провести таксационное описание и нанести растения на карту. Потом они поедут в офис, передадут всю информацию нашим камеральщикам, а те внесут ее в компьютер. Затем она уйдет программисту, который сделает соответствующие изменения в базе зеленых насаждений. Я все это объяснил акиму Караганды и сказал, что, если они хотят, то могут вносить новую информацию сами. Мы покажем, как это делается.

Здесь есть еще одна загвоздка. Дело в том, что вся база данных по зеленым насаждениям Караганды, а это не один десяток гигабайт, хранится на сервере КазНИИ лес­ного хозяйства. Заказчик отказывается принимать ее на свой баланс. Гигабайты информации негде хранить, ибо у акимата нет своего сервера. А за аренду чужого надо платить. Но в бюджете на это деньги не заложены.

– Я и прежнему акиму, Нурлану Аубакирову, и новому, Ермаганбету Булекпаеву, говорил: «Давайте перенесем базу зеленых насаждений вам!» – продолжает Руслан Ахметов. – Мне ответили, что в Караганде сейчас создается централизованная информационная система, куда попадут все базы данных. Когда она будет готова, тогда вы и передадите нам свою. Но этого так и не произошло.

Что же получается? Налицо неэффективное использование бюджетных денег. Вроде бы 66 млн тенге потрачены на полезное дело. Но пользу Караганде и ее жителям оно не приносит.