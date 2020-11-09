Денежные переводы в адрес анонимных лиц запретят в Казахстане

Общество
Айдана Демесинова
В Казахстане завершается работа по исключению возможности использования электронных кошельков в обороте наркотиков. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Переработана законодательная база, упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ. Введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности. Речь идет о склонении к потреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений, то есть предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В результате на сегодня по рекламе наркотиков выявлено 64 преступления, в том числе 39 – по сбыту. В суд по этим фактам уже направлено 41 уголовное дело", – сказал Маткенов.

По его словам, сейчас МВД совместно с Верховным судом разрабатывает проект нормативного постановления, которое позволит применять единый подход к расследованию уголовных дел и обеспечению судебной практики по делам о новых видах наркотиков.

"На этом фоне до конца года будет принято постановление Правительства по взятию под государственный контроль еще 32-х наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Завершается работа по исключению возможности использования электронных кошельков в обороте наркотиков. В этом месяце вступят в силу разработанные нами совместно с Нацбанком законодательные нормы по запрету денежных переводов в пользу анонимных пользователей. Кроме того, внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в Сети с возможностью идентификации их участников", – резюмировал спикер.

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