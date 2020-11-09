Денежные переводы в адрес анонимных лиц запретят в Казахстане

В Казахстане завершается работа по исключению возможности использования электронных кошельков в обороте наркотиков. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Переработана законодательная база, упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ. Введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности. Речь идет о склонении к потреблению наркотиков и их сбыту через Интернет. Теперь они отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений, то есть предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В результате на сегодня по рекламе наркотиков выявлено 64 преступления, в том числе 39 – по сбыту. В суд по этим фактам уже направлено 41 уголовное дело", – сказал Маткенов.
По его словам, сейчас МВД совместно с Верховным судом разрабатывает проект нормативного постановления, которое позволит применять единый подход к расследованию уголовных дел и обеспечению судебной практики по делам о новых видах наркотиков.
"На этом фоне до конца года будет принято постановление Правительства по взятию под государственный контроль еще 32-х наименований новых психоактивных веществ и прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Завершается работа по исключению возможности использования электронных кошельков в обороте наркотиков. В этом месяце вступят в силу разработанные нами совместно с Нацбанком законодательные нормы по запрету денежных переводов в пользу анонимных пользователей. Кроме того, внедрена процедура приостановления подозрительных денежных операций в Сети с возможностью идентификации их участников", – резюмировал спикер.