​Деньги для скважин

Как сообщил начальник областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан, проблема аварийных скважин, из которых перио­дически происходит утечка «черного золота», существует многие годы.

– В настоящее время в Минис­терстве финансов рассматривается бюджетная заявка на выделение ассигнований для ликвидации 16 таких скважин, – пояснил он. – Всего на сегодня в Атырауской области их насчитывается 90, в том числе 88 – на контрактной территории, 2 переданы в государственный фонд.

Кроме того, необходимо провести работы по ликвидации самоизливающихся гидрологических скважин. Из выявленных при обследовании 180 рукотворных источников подземных вод 123 – бесхозные. На первоначальном этапе необходимо перекрыть утечки воды в 60 скважинах.

Для подготовки по ним проектно-сметной документации специалистами управления направлены соответствующие заявки в Министерства финансов, индустрии и инфраструктурного развития о включении в бюджет текущего года средств в объеме 26,2 млн тенге.