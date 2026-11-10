Деньги должны превращаться в результат

Послание Главы государства определило ориентиры развития страны на ближайшие годы. Мы попросили председателя Комитета Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике Наталью Годунову объяснить, что стоит за этими задачами, откуда взять ресурсы и как добиться того, чтобы они дошли до людей.

Фото Армана Байжуманова

– Наталья Николаевна, как вы оцениваете масштаб задач, поставленных в Послании?

– Речь идет не о решении текущих вопросов, а о качественном преобразовании экономики: новая инфраструктура, ускоренное технологичес­кое развитие, формирование новых источников устойчивого роста. Перед страной открывается этап масштабного инвестиционного и технологичес­кого обновления. Модернизация транспорт­ной и энергетической инфраструктуры, строительство производственных и социальных объектов, цифровая транс­формация государственного управления и экономики должны повысить конкурентоспособность и качест­во жизни граждан.

Важно понимать, что приоритеты Президента – не отдельные направления, а элементы единой стратегии. Большое строительство невозможно без инвестиций. Промышленности нужна надежная энергетика. Цифровизация должна сопровождаться обновлением производств и ростом производительности. А устойчивый рост невозможен без финансовой системы, которая обеспечивает потребности реального сектора. Поэтому главный вопрос – за счет каких ресурсов и механизмов все это будет реализовано.

– Чем инфраструктурная стройка полезна экономике в целом?

– Масштабная модернизация инф­раструктуры способна стать одним из важнейших факторов экономического роста на предстоящие годы. Строительство и обновление автомобильных и железных дорог, энергетических объектов, инженерных коммуникаций, промышленных предприятий и социальной инфраструктуры создают не только новые мощности, но и мультипликативный эффект: заказы для промышленности, строительной индустрии, машиностроения, металлургии, производства стройматериалов, занятость и возможности для малого и среднего бизнеса.

Но принципиально важно, чтобы в этом цикле максимально участвовали отечественные производители, развивались нацио­нальные компетенции и создавались производства с высокой добавленной стоимостью. Большая стройка должна стать не только обновлением инфраструктуры, но и стимулом для структурной модернизации экономики.

– Но откуда взять деньги, бюджет ведь не безграничен?

– Расширение бюджетного финансирования без роста ненефтяных доходов увеличивает нагрузку на государственные финансы. Поэтому новый этап развития должен сопровождаться изменением модели финансирования экономичес­кого роста: от преимущест­венной опоры на государственные ресурсы к более широкому использованию частного капитала, возможностей финансового рынка, банков и инс­титутов развития.

Государственные инвестиции пока сохранят важное место: до конца 2029 года из Национального фонда на инфраструктурную модернизацию направят 6,5 триллиона тенге. Это потребует принципиально нового качества управления расходами.

– Что вы имеете в виду, говоря о новом качестве управления расходами?

– Опыт государственного аудита показывает, что между выделением средств и результатом пока далеко не всегда существует прямая зависимость. Сам по себе объем финансирования не гарантирует решения проблемы. Поэтому нужно переходить от оценки освоения средств к оценке отдачи. Смотреть не только на объемы денег, но и на введенные объекты, созданные рабочие места, рост производительности, увеличение налоговой базы и улучшение качества жизни.

При этом контроль не должен превращаться в избыточное адми­нистративное давление на добросовестный бизнес. Задача государства – обеспечивать законность использования ресурсов и защищать общественные интересы, а предпринимательской инициативе соз­давать условия для развития. Именно такой баланс укрепляет доверие между государством, бизнесом и обществом.

– Президент поставил задачу активнее вовлечь банки второго уровня в финансирование экономики. Почему это так важно?

– Давно сохраняется дисбаланс между ресурсами финансовой сис­темы и пот­ребностями реального сектора в долго­срочном капитале. Банки аккумулируют значительные средства населения и бизнеса, а обрабатывающая промышленность и инфраструктурные проекты сталкиваются с ограниченной доступностью долгосрочного кредитования.

Стране необходимо последовательно переходить от модели, где финансовая система обслуживает преимущественно текущий оборот и краткосрочные потребности, к модели долгосрочного развития предприятий и отраслей, даже если для этого придется пересмотреть привычные ориентиры доходности банков. Промышленность, энергетика, транспорт и глубокая переработка ­сырья требуют больших первоначальных вложений, а окупаются годами. Краткосрочное и дорогое финансирование не всегда им подходит.

– Значит ли это, что банки будут обязаны кредитовать определенные отрасли?

– Нет, банки – это коммерчес­кие организации, они обязаны обеспечивать устойчивость своей деятельности, управлять рисками и защищать вкладчиков, поэтому речь не идет об административном принуждении. Необходимо создать условия, при которых долго­срочное финансирование реального сектора будет приемлемо и для банков, и для предприятий. Для этого нужны механизмы распределения инвестиционных рисков, проектное финансирование, государственные гарантии по экономически обоснованным проектам и более тесное взаимодействие банков с институтами развития.

Важно, чтобы такое финансирование было доступно жизнеспособным предприятиям, в том числе среднему бизнесу. У него есть потенциал расширения, но часто не хватает залогового обеспечения или возможности привлечь капитал на приемлемых условиях.

Финансовая система любой страны должна не только обеспечивать сохранность и движение капитала, но и активно участвовать в создании новых экономических активов, расширении производственных мощностей и формировании будущих доходов страны.

– А как быть с ценовой стабильностью? Не помешает ли борьба с инфляцией инвес­тициям?

– Ценовая стабильность, безус­ловно, важна. Но ее нужно сочетать с расширением инвестиционной активности, развитием производства и новыми источниками роста. Необходимо обеспечить согласованность денежно-кредитной, бюджетной и инвестиционной политики. В конечном счете фундамент устойчивого развития создают рост предложения отечест­венных товаров и услуг, повышение производительности труда и конкуренция.

– Президент поставил задачу превратить страну в «одну большую строительную площадку». Что это значит для регионов?

– Это начало полномасштабной стройки во всех регионах, а не отдельные проекты. Глава государства поручил в кратчайшие сроки провести всесторонний анализ и тщательно оценить потребности регионов в объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Такой комплексной работы раньше не проводилось, и это приводило к перекосам в системе межбюджетных отношений. От качества этого этапа во многом зависит, удастся ли выравнять условия жизни людей и обеспечить единые стандарты образования и здравоохранения и так далее.

Поддержка регионов с более сложными условиями должна сопровождаться конкретными планами повышения их экономической самостоятельности. Единые ориентиры должны дополняться решениями под конкретную территорию. Региональная политика не сводится к строительству объек­тов. Важнейшими показателями являются устойчивые рабочие места, рост доходов, местные пос­тавщики и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Какое место в этой стратегии занимает цифровизация?

– Цифровизация давно перестала быть вопросом только госуслуг и информационных систем. Это фактор конкурентоспособности экономики. Искусственный интеллект, автоматизация производства, большие данные, интеллектуальные системы управления и цифровые платформы могут существенно изменить структуру экономики и повысить производительность.

Для Казахстана цифровая транс­формация открывает возможности преодоления технологического отставания, развития новых отраслей и расширения участия наших компаний в глобальных производственных цепочках. Но ее результатом должны стать не число внедренных систем и объем расходов, а рост производительнос­ти, снижение издержек бизнеса, качество госуслуг и новые конкурентоспособные производства.

Поэтому цифровая политика должна быть увязана с промышленной, инвес­тиционной и образовательной: нужны квалифицированные кадры, технологическое предпринимательство, современная цифровая инфраструктура и внедрение передовых технологий в реальный сектор.

– Что, по-вашему, главное для успеха всей этой работы?

– Нам необходимо научиться эффективнее превращать имею­щиеся финансовые ресурсы в долгосрочный экономический результат.

Оценивать реализацию Послания нужно по новым производствам, модернизированной инфраструктуре, устойчивым рабочим местам и реальным изменениям в жизни людей. В этом практическое содержание принципов Справедливости, Ответственности и Прогресса, на которых строится программа партии «Әділет». Теперь необходимо обеспечить их последовательную реализацию – с прозрачными правилами, профессиональным управлением и постоянной оценкой результатов.