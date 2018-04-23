​Деньги есть, но вы держитесь

…Стоило приехать в бывший дачный поселок, как со всех сторон, прознав о приезде коррес­пондента, ко мне потянулись люди, чтобы поведать о труднос­тях здешнего бытия. Активистка Малика Тулегенова на правах старожила сразу переходит к делу, перечисляя многочисленные проб­лемы. Ее возмущает тот факт, что несмотря на состоявшееся несколько лет назад вхождение бывшего дачного массива в городскую черту, к благам цивилизации его жителей это ничуть не приблизило.

– Больше нет сил так жить, – восклицает Малика под одобрительный гул соседей. – На днях четверо суток сидели без электричества. У нас трансформатор частный. Мало того, что тариф выше, чем в соседнем поселке, так еще и долг более одного миллиона образовался. И это притом, что все платят своевременно. В итоге нас отключили от энергоснабжения. А если нет света, нет и воды. Мы ее качаем при помощи электрических насосов. В холодильниках все запасы продуктов пропали. И это город? Одно название!

Шымкентский жилой массив «20 лет Независимости» когда-то, как уже упоминалось выше, был дачным поселком Плодовоягодным. Он относится к сельскому округу Жанаталап, в состав которого входят пять населенных пунктов. Прежде это была территория Сайрамского района, хотя отсюда до райцентра – села Аксу – 80 км пути.

Местные жители всегда жаловались, что до Шымкента им гораздо ближе и проще добраться. Четыре года назад после расширения границ областного центра дачный массив вошел в городскую черту. Да и ничего общего с дачами он уже давно не имеет. За редким исключением две с половиной тысячи его обитателей проживают здесь круглый год.

Превалирующее большинство жителей – переселенцы из Узбекистана, переехавшие на историческую родину. Первые оралманы поселились здесь два десятилетия назад. Крохотные домики в непосредственной близости от города бывшие владельцы тогда продавали за бесценок.

Переселенцы охотно их покупали, учитывая низкую стоимость и возможность жить на земле прак­тически в черте города. Тогда новоселов не смущало отсутствие школы и поликлиники, водопровода и системы газоснабжения, надежной линии электропередачи, дорог и уличного освещения. Однако, когда район официально получил статус городской территории, люди вполне логично стали претендовать на основные городские блага и удобства.

– У нас нет даже медпункта, хотя в каждом доме по несколько маленьких детей, – сетует бий поселка Бастарбек Маметов, уставший обивать пороги чиновничьих кабинетов. – Чтобы получить медицинскую помощь, надо добираться до города два с половиной километра. Очень нак­ладно и неудобно, если учесть, что работа общественного транспорта – та еще головная боль!

Пару лет назад медицинскую помощь люди получали в поселке, но потом оказалось, что здание ФАПа было арендным, его освободили, теперь там все раскурочено. В соседнем ауле уже есть природный газ, а жилому массиву с громким названием это городское благо только обещают. Здание, приспособленное под школу, тоже вызывает нарекания – оно без спортзала, буфета.

…Люди наперебой рассказывают о своих проблемах, которых с каждым годом становится все больше. К примеру, жители лишились покоя после того, как их узкую поселковую дорогу облюбовали водители многотонных грузовиков, выбрав ее для объезда.

Дело в том, что в прошлом году в районе рынка «Бекжан» было начато строительство транспорт­ной развязки, и поток машин на когда-то тихой улочке теперь не стихает ни днем, ни ночью. Кроме шума и пыли транспорт создает угрозу жизни детям, которые в школу и обратно домой идут по обочине дороги, поскольку тротуаров здесь нет.

– Я переехал из Узбекистана 18 лет назад, и все это время мы поднимаем вопросы коммунально-бытового устройства, слушая в ответ бесконечные обещания, – подключается к разговору другой местный активист Турдыбай Налибаев. – Я понимаю, что всего сразу не решить. Мы готовы подождать. Но ведь не делается абсолютно ничего! Мы тут чуть ли не ежедневно проводим собрания, приглашаем представителей органов власти. Нас слушают, кивают головами и уезжают, а мы остаемся...

– Мы вынуждены пить техническую воду, иногда в ней плавают красные черви, – поднимает еще одну наболевшую проблему житель поселка Мухтар Калымбетов. – Участки здесь маленькие – от четырех до шести соток. Вот и получается, что выгребные ямы соседствуют с неглубокими скважинами. Это никак не согласовывается с нормами санитарно-эпидемиологического контроля. Пить и использовать при приготовлении пищи такую воду очень опасно, но мы вынуж­дены это делать.

– Раньше здесь вода славилась своей чистотой, дачники только ею и пользовались, – начальник отдела по работе с населением Жанаталапского жилого массива Абайского районного акимата Шымкента Ержан Саржан в корне не согласен с такой постановкой вопроса и, попросив кружку воды в соседнем дворе, выпивает ее залпом. – Прекрасная вода, без постороннего запаха и вкус хороший. Попробуете?

Я не рискнула пить сырую воду сомнительного качества, где-то даже посочувствовав Ержану Саржану, вынужденному таким вот способом убеждать людей в безопасности питьевой воды. В зоне его ответственности – пять населенных пунктов с общей численностью жителей более 28 тыс. человек. Представитель власти признается, что наиболее проблемный из них – «20 лет Независимости».

Сюда Ержан Оразулы наведывается достаточно часто, чтобы пообщаться с жителями и ответить на их вопросы, которые он и без того хорошо знает. Конечно, не всегда есть, что ответить людям по существу. Но только не на этот раз. Буквально накануне был решен вопрос о выделении из бюджета города 8,4 млн тенге на разработку проекта энергоснабжения населенного пункта. Если все пойдет по плану, то уже в следующем году здесь вкопают новые столбы, проведут сети, установят трансформаторы и автоматику. И тогда в поселке смогут получать электроэнергию напрямую от энергоснабжающей организации.

Решается вопрос и со строительством водопровода. После того, как появилась возможность подключения этой зоны к городской системе водоснабжения, был разработан проект, обошедшийся городской казне в 23 млн тенге. Проект уже передан на государст­венную экспертизу.

Предполагается, что чистая питьевая вода придет сразу в 5 населенных пунктов Жанаталапского жилого массива. Правда, пока неиз­вестно, когда именно начнется строительство. При благоприятном стечении обстоя­тельств, возможно, вопрос финансирования решится уже во второй половине текущего года…

Значится в планах органов местной исполнительной власти и возведение в массиве «20 лет Независимости» типовой школы на 300 мест, такой же, какую в прошлом году построили в жилом массиве Игилик, бывшем дачном массиве Плодовый. В приспособ­ленном же здании нынешней школы, возможно, будут располагаться начальные классы. Население растет, и может так случиться, что когда школу пост­роят, она не сможет вместить всех школьников.

Впрочем, это уже будущие проб­лемы, а на сегодня возведению школьного здания препятствует земельный вопрос. Предполагалось, что стройка начнется уже в 2019 году, однако выяснилось, что отведенный под нее участок ранее уже был передан в аренду, и теперь идет процесс согласования с арендатором. Если удастся договориться, ему выделят взамен землю в другом месте, а если нет, то со школой придется подождать…

В отсутствие свободного земельного участка уперлась и организация медицинской помощи. Руководство областного управления здравоохранения готово выделить для жилого массива модульные сборные медицинские медпункты общей пло­щадью 125 квадратных метров. Их развертывание и подключение к коммуникациям займет не более двух месяцев, но… поставить такие модули в «20 лет Независимости» негде. Нет свободной земли…

Правда, это обстоятельство ничуть не умаляет оптимизма акима Абайского района Шымкента Ахмета Татибаева, который уверяет, что в ближайшие три года (обещанного же три года ждут!) все коммунальные вопросы жилого массива «20 лет Независимости» и ему подобных будут обязательно решены.

Остается процитировать его дословно: «Будут у людей стабильное энергоснабжение, качест­венная питьевая вода, школы и хорошие дороги. Все это значится в наших планах. К примеру, мы насчитали 144 грунтовые дороги в населенных пунктах, и в этом году в бюджете города пре­дусмотрено полтора миллиарда тенге для их засыпки гравием. В следующем году постепенно нач­нем их асфальтировать. Будут хорошие дороги – наладится работа общественного транспорта. Я понимаю людей, но прошу еще раз набраться терпения и подож­дать…»