Деньги есть, но вы держитесь
Статьи
738
Любовь Доброта, Шымкент
…Стоило приехать в бывший дачный поселок, как со всех сторон, прознав о приезде корреспондента, ко мне потянулись люди, чтобы поведать о трудностях здешнего бытия. Активистка Малика Тулегенова на правах старожила сразу переходит к делу, перечисляя многочисленные проблемы. Ее возмущает тот факт, что несмотря на состоявшееся несколько лет назад вхождение бывшего дачного массива в городскую черту, к благам цивилизации его жителей это ничуть не приблизило.