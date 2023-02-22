Деньги есть, желающих нет

Все потому, что для получения кредита из республиканского бюджета необходима проект­но-сметная документация с положительным заключением экспертизы. А в регионе нет готовых к исполнению проектов на 2024–2025 годы.

Впрочем, есть планы на год нынешний. Весьма скромные, но все же... В 2023-м, в частности, планируется отремонтировать кровли десяти многоквартирных домов в Аркалыке. На эти цели будет выделено 100 млн тенге. Еще 146,9 млн тенге предусмотрено на капремонт кровли шести домов в Житикаре. В результате выполнения этих работ доля объектов кондоминиума, требующих капремонта, снизится всего на 0,5%. Сейчас же она составляет 46%. В общей сложности в срочном обновлении фасадов, крыш, подвалов нуждаются 1 592 многоквартирных дома из имеющихся 3 458. В предыдущий период действия госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020–2025 годы ею воспользовались лишь три региона области. Самые крупные работы по реконструкции многоэтажек были проведены в Костанае и Житикаре.

Как сообщил заместитель руководителя областного управления ЖКХ Алмат Гапбасов, в 2020 году по заявке жителей был осуществлен капремонт двух многоэтажных жилых домов в Житикаре общей стоимостью 85,6 млн тенге. В период с 2020 по 2022 год за счет возвратных бюджетных средств по Костанайской области выполнен текущий ремонт кровель и фасадов 30 многоквартирных домов на общую сумму 886,1 млн тенге.