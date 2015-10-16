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Деньги – фабрикам и заводам
Ада ДЕМИНА, Алматы
Основной объем финансирования приходится на кредитование корпоративного бизнеса – более 74 млрд тенге. Малому и среднему бизнесу выдано кредитов на сумму около 46 млрд тенге. Кредитование идет из нескольких источников финансирования, включая собственные средства, депозитную базу, а также деньги, полученные в рамках госпрограмм. Среди значимых проектов, профинансированных банком, значатся реконструкция аэропорта, строительство комплекса ветроэлектростанций, завод по производству тормозных колодок и автозапчастей – все в Жамбылской области. В Южном Казахстане профинансированы заводы: цементный и по производству трансформаторов. Серьезные инвестиции сделаны в телекоммуникационную отрасль. Причем здесь география охвата – весь Казахстан.

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