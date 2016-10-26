​Деньги грузите бочками

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Галина ВОЛОГОДСКАЯ, Усть-Каменогорск
рисунок Николая Веревочкина

«Были, есть, будем, только этим и занимаемся» – эти слова российского политика Виктора Черномырдина на все сто отражают ситуацию с лжепредпринимательством в Восточном Казахстане. Чем жестче контроль со стороны госорганов, тем наглее действия мошенников. Только СЭР (Служба экономических расследований) областного департамента госдоходов с начала года выведено из тени 6,3 млрд тенге, утаенных от взыскания в бюджет.

Масштаб теневого бизнеса можно представить по уголовному делу, рассмотренному на днях в суде Усть-Каменогорска. На скамье подсудимых – преступная группа, в которой только активных членов насчитывалось более полутора десятков. В ходе процесса была подтверждена причастность ОПГ к созданию 55 лжепредприятий.

– Следствие выявило 64 эпизода уклонения от уплаты налогов на сумму 3,9 миллиарда тенге, – рассказали экономические полицейские. – Все факты доказаны анализом отчетности, допросами, очными ставками с так называемыми директорами лжефирм. Приговором суда организаторы ОПГ осуждены на 7 лет ограничения свободы с конфискацией имущества.

На очереди в суде рассмотрение еще пяти дел, когда махинаторы легким движением фиктивных счетов-фактур «заработали» 800 млн тенге, продавая «дырки от бубликов». По 14 фирмам уже поданы иски об отмене госрегистрации.

Чуть раньше о размахе теневого бизнеса с тревогой говорили в самом департаменте госдоходов Восточного Казахстана. По словам руководителя управления аудита Ерсултана Кудайбергенова, суммы доначисленных налогов измеряются миллиардами тенге.

– В мае суд рассматривал дело по созданию 26 лжепредприятий, – рассказал руководитель. – В числе контрагентов оказалось 96 налогоплательщиков. Мы только в рамках добровольного возмещения взыскали 505 миллионов тенге. В прошлом году крупное предприятие самостоятельно возместило 4 миллиарда тенге. До 80% наших проверок – в рамках уголовных дел.

Схемы лжепредпринимательства всегда примерно одинаковые. Дельцы договариваются друг с другом, находят за мизерные деньги бродяжек, судимых или смертельно больных. То есть таких, с кого нечего взять. Регистрируют на них фирмы и уводят крупные суммы от налогообложения путем фиктивных сделок.

– И так сейчас делают многие, – возмутился налоговик. – Конечно, это выгоднее, чем платить НДС и корпоративный подоходный налог.

В текущем году СЭР расследовала больше 100 дел, из которых почти 60 уже переданы в суд. Общая сумма ущерба – 6,3 млрд тенге. Все дела по лжепредпринимательству контролируются областной прокуратурой. Анализ, проведенный надзорным органом, показал, что в Восточном Казахстане лжефирмы появляются зачастую вокруг сферы закупок крупными промпредприятиями и бюджетом. Как философски заключил Ерсултан Кудайбергенов, где большие средства и несколько уровней поставщиков, там и соблазн украсть наличествует. 

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