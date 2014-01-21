Деньги и ответственность

За 2013 год инфляция в годовом выражении составила 4,8%, и, пожалуй, это наименьший показатель за всю историю независимости страны. Для сравнения: в 2012 году инфляция в годовом выражении составила ровно 6%.Так прокомментировал ключевой макроэкономический показатель, ответственным за который является Национальный банк, его председатель Кайрат Келимбетов. Добавив, что и в целом цифры по году радуют. Так, за 2013 год, согласно предварительным данным, значительно – на 10,5% – выросли ЗВР страны и составили 95,2 млрд. долларов. Деньги активно циркулируют в экономике: общий объем ее кредитования банками за январь–ноябрь 2013 года вырос на 13%, превысив 11 трлн. тенге, а объем депозитов резидентов в депозитных организациях повысился на 10,5% до 9,9 трлн. тенге.

– Задачи, поставленные перед нами Президентом в Послании, достижимы, и результаты прошлого года об этом свидетельствуют, – подчеркнул глава НБ РК.

Комментируя ситуацию на внутреннем валютном рынке, банкир отметил, что за год тенге ослаб к доллару в номинальном выражении на 2,2%, а объем биржевых торгов составил 57,5 млрд. долларов, увеличившись на 3,8% в сравнении с 2012 годом. То есть особых изменений в сравнении с годом-предшественником не наблюдается, акцентировал он. К. Келимбетов также подчеркнул приверженность Нацбанка прежней политики в отношении обменного курса, при которой интервенции проводятся с целью сглаживания резких скачков. Отвечая на вопросы журналистов о наблюдаемом с начала года укреплении американского доллара, он заверил, что в настоящее время ситуация на валютном рынке остается стабильной.

– Она находится под постоянным мониторингом со стороны Нацбанка, – сказал глава НБ РК. – В условиях благоприятной внешней экономической конъюнктуры и стабильного макроэкономического положения в Казахстане причин для девальвации тенге нет. При этом наблюдаемая в настоящее время незначительная корректировка обменного курса тенге происходит в рамках тренда в пределах, адекватных текущим экономическим условиям. Нацбанк и впредь продолжит осуществлять интервенции в целях предотвращений резких и дестабилизирующих колебаний курса, то есть продолжит придерживаться курсовой политики управляемого плавания.

Что касается текущего месяца, то, как отметил банкир, участие НБ РК на рынке стремится к нулю: практически, сколько покупается валюты, столько и продается. То есть внутренний валютный рынок развивается при минимальном участии Национального банка. При этом он считает, что при нынешних экономических условиях никаких предпосылок для значительного снижения курса национальной валюты нет: мировые цены на нефть находятся на стабильно высоком уровне.

Говоря о реализации возложенных на Нацбанк задач и поручений Главы государства, Кайрат Келимбетов заявил, что «они масштабны, и в самое ближайшее время НБ РК приступит к их выполнению». В частности, банкир напомнил, что по ряду поручений Национальный банк находится в числе ответственных исполнителей. В том числе по обеспечению в 2014 году роста экономики на уровне 6–7%, по достижению ВВП на душу населения – не менее 14,5 тыс. долларов. НБ РК также поручено проработать комплекс мер по снижению инфляции до 3–4% в год в среднесрочной перспективе, а также разработать Концепцию развития финансового сектора до 2030 года.

Банкир остановился и на болевых точках финансового сектора. В частности, он поделился планом НБ РК снизить предельную годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) по банковским займам, которая в настоящее время находится на уровне 56%. Сейчас начинается обсуждение этого вопроса с коммерческими банками. К. Келимбетов также прокомментировал ситуацию в секторе потребительского кредитования. Хотя на сегодняшний день его объем к кредитному портфелю не превышает 16%, но набранная скорость, по оценкам НБ РК, достаточно высокая. Поэтому Нацбанк выставляет БВУ три барьера для сдерживания темпов роста беззалогового потребительского кредитования. В частности, рост потребительских кредитов не должен превышать 30%, а соотношение показателя платежей по кредиту к общему доходу заемщика не должно превышать 50%.

– Считаем, что это скорректирует поведение банков на ближайшую перспективу, поскольку посланы все сигналы для того, чтобы они стали делать «мягкую посадку» в секторе потребительского кредитования и стали кредитовать другие сектора экономики, – резюмировал этот вопрос глава НБ РК.

Говоря о процессе передачи пенсионных активов из частных фондов в ЕНПФ, банкир вновь заверил граждан, что смысл его создания был в том, чтобы обеспечить сохранность денег населения. Он признал, что в накопительной пенсионной системе возникли большие проблемы, поскольку регулирование НПФ было недостаточным. Но эти проблемы никак не коснутся населения, подчеркнул К. Келимбетов. Работа по передаче активов ведется, остались только три крупных фонда. Но до 1 апреля эта передача будет завершена. Параллельно Нацбанк разрабатывает концепцию по управлению пенсионными активами.

– Хочу заверить всех вкладчиков, что пенсионные деньги – более святые, чем любые другие, и по поручению Президента и Правительства мы отвечаем за их сохранность, – заверил он. – Поэтому они будут вкладываться в очень безопасные бумаги. Например, в ГЦБ или бумаги квазигосударственного сектора.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы