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​Деньги исчезли, а скважин нет
Галина Вологодская

На днях в службе экономичес­ких расследований департамента госдоходов Восточного Казахстана предали гласности очередные факты хищения бюджетных средств. Почти детективный триллер устроил частный судебный исполнитель, который занялся подделкой документов. От имени следователя финансовой полиции он направил в банк бумаги о снятии ареста со счета некоего физического лица. В результате с арестованного счета оказалась переведена колоссальная сумма в 620 млн тенге на спецсчет судебного исполнителя. Затем эти деньги перекочевали на подставное лицо.

– Судебного исполнителя задержали, когда он грузил в багажник автомобиля часть снятых денег в сумме 130 миллионов тенге, – рассказали в службе экономических расследований. – Есть приговор суда. Член региональной палаты частных судебных исполнителей признан виновным по части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и наказан лишением свободы на 5 лет с запретом на деятельность по исполнению судебных актов сроком на 10 лет.

Факты хищений выявлены также при реализации государственных программ. Хорошей новостью в финансовой полиции назвали расследование в отношении председателя кредитного товарищества в Курчумском районе. Тот присвоил часть средств, внесенных заемщиками для погашения кредитов. Однако в ходе досудебного расследования виновный полностью возместил причиненный ущерб. Плохая новость: это далеко не единственная попытка погреть руки на бюджетных деньгах. Сейчас под прицелом следователей дело о 200 млн тенге, выделенных на сооружение скважин в сельской местности, которые должны были работать от солнечных батарей. На днях Усть-Каменогорский общественный совет по противодействию коррупции констатировал: деньги исчезли, а скважин нет.

– Наибольшее число фактов хищения бюджетных средств выявлено именно при реализации государственных прог­рамм, – отметили следователи. – Речь идет о таких программах, как «Дорожная карта занятос­ти-2020», «Кәсіпкер», «Агробизнес-2020», «Балапан», «Развитие АПК в РК», «Нұрлы жол», «Модернизация ЖКХ». В АО «Досжан темир жолы» теперь уже бывшие должностные лица, например, присвоили 94 миллиона тенге, выделенные государством на реконструкцию земляного полотна дороги Шар – Усть-Каменогорск. У обвиняемых арестовано имущество на 80 миллионов тенге. Кроме того, многочисленные правонарушения выявлены в сфере образования и социальных программ.

Всего с начала года службой экономических расследований в Восточном Казахстане зарегистрированы 94 правонарушения в бюджетном и квазигосударственном секторах.

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