​Деньги – крестьянам!

По итогам минувшего года крестьянские формирования региона получили займы на сумму 231,7 млн тенге для реализации 26 проектов. Средства выделены из мик­рофинансовой организации «Атамекен Тараз», созданной Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и областным управлением финансов для поддержки субъектов сельскохозяйственного бизнеса и женщин-предпринимателей, живущих в глубинке.

– Наша главная цель – сделать кредитование доступным для развития бизнеса на селе, – сказала директор финансовой структуры Айнур Тилегенова. – Мы призваны поддержать тех, кто не может воспользоваться услугами традиционной банковской системы.

Кроме того, деятельность МФО «Атамекен Тараз» направлена на стимулирование объе­динения мелких крестьянских хозяйств в более крупные формирования, поскольку наблюдательным советом организации принято решение финансировать тех, кто является членом кооператива. Это влечет за собой создание новых рабочих мест, пополнение бюджета, развитие сельскохозяйственного кластера.

Первым кооперативом, которому была предоставлена помощь в виде доступного и дешевого финансирования, стал СПК «Меркі өнімдері», расположенный в Меркенском районе. Заемные средства в размере 135 млн тенге предназначены для приобретения 400 голов КРС молочного направления и поставки сырья для местного сырзавода. Также смог получить заем созданный в ноябре прошлого года в Кордайском районе СПК «Пчелокомплекс «Ара тау». Одобрена заявка на сумму 15 млн тенге.

Что касается поддержки экономической активности представительниц прекрас-ной половины, то решено нап-равить не менее 10% от общего ссудного портфеля МФО на развитие женского предпринимательства в сельских населенных пунктах и малых городах. За истекший год одоб­рены 4 заявки на общую сумму 16,5 млн тенге.