​Деньги лежат под ногами...

По данным управления предпринимательства и индустриаль­но-инновационного развития Восточного Казахстана, в прошлом году экспорт региона составил 2,2 млрд долларов с положительным сальдо 1,6 млрд. Новость хорошая, портит ее только знание, что львиную долю вывозимого товара составляют в основном металлы, по сути, сырье. Продукции с высокой добавленной стоимостью пока экспортируется мизер. Об этом на отчетной встрече говорил глава области Даниал Ахметов. По словам акима, выпускаемые в области тантал и титан сегодня идут на нужды металлургии и авиа­строения. Хотя выпуск готовых изделий, например, в медицинской сфере (танталовых штифтов или титановых протезов), способен увеличить прибыль на порядок. Сейчас на «Казцинке», Ульбинском металлургическом заводе, титано-магниевом комбинате и «Востокцветмете» вместе с учеными технического университета разработали 10 проектов по выпуску технологичной продукции. Все, как заверил аким, будут доведены до внедрения.

Всего в Восточном Казахстане свыше 110 предприятий ведут торговлю с ЕАЭС и дальним зарубежьем. Для продвижения аграрной продукции в соседний Китай, прежде всего в СУАР, разработана «дорожная карта». К примеру, в Усть-Каменогорске в нынешнем году должна открыться сертификационная лаборатория для подтверждения качества местной продукции по стандартам КНР. Рассматривается совместный с китайцами проект железной дороги Карамай – Тачен – Аягоз – самого короткого маршрута из Китая в Европу. В планах – развитие нового дорожного коридора граница РФ – Шемонаиха – Усть-Каменогорск – Алматы. По нему транзитом через область российский потребитель получит доступ к югу Казахстана и всей Центральной Азии.

Есть среди региональных проек­тов своеобразная скамейка запасных. При мощном экономическом потенциале, в том числе экспортном, идеи годами зависают – ждут инвесторов. Например, мост через залив Бухтарминского водо­хранилища в перспективе мог бы дать самое короткое плечо от СУАР до России, поднять туристи­ческую привлекательность западного берега Бухтарминского водохранилища, подтолкнуть освоение полиметаллического месторождения в Курчумском районе. Уже готова документация. Однако бизнес проявляет осторожность: цена вопроса – свыше 23 млрд тенге, а условия концессии малоинтересные – окупаемость почти три десятка лет.

– Наши предприятия могут поставлять деревянные домостроения, например, для восстановления Сирии и Афганистана, – дал комментарий Владимир Резанов, заместитель руководителя региональной ассоциации лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. – Конструкции из бруса или древесных плит легко перевозятся и собираются. Это реальная готовая экспортная продукция. Но процесс запустится только в том случае, если власть поработает. К примеру, снимет недальновидный запрет на экспорт пиломатериала. Для начала хотя бы покажет заинтересованность в решении вопроса.

Свой «черный список» барьеров для экспортеров есть у областной палаты предпринимателей. Причем все требуют решения на уровне Правительства.

– На казахстанско-китайской границе необходим оборудованный терминал, – рассказали эксперты палаты. – Во-первых, он снимет проблему разницы колеи железнодорожных путей, а во-вторых, отпадет необходимость затаривать зерно в мешки, соответственно, снизится цена. До сих пор для поставок нашей аграрной продукции в КНР нет согласованных разрешительных документов, нет полной информации о китайских предприятиях, имеющих импортные квоты на ввоз пшеницы, муки и риса. Нет механизма подтверждения добросовестности китайских предпринимателей.

В рамках ЕАЭС, по словам специалистов палаты, также продолжают выситься барьеры в виде несогласованных сертификатов и необоснованных требований.

– Ставка акцизов, взимаемых с казахстанской продукции, при ввозе в Россию превышает ставку для российских производителей, – рассказали специалисты. – С наших предпринимателей, которые ввозят в РФ казахстанский алкоголь, требуют еще уставной фонд не менее 10 миллионов рублей. Это сразу делает товар неконкуренто­способным.

За последние 6 лет по госпрограмме «Экспортер-2020» возмещение расходов на зарубежные миссии получили 24 восточноказахстанских предприятия. Причем некоторые, как отметили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, для таких субсидий собирают пакет документов ежегодно. То есть чувст­вуют реальную отдачу от международных выставок и миссий. В нынешнем году ТОО «БИПЭК-АВТО» заявило о планах поставить в Поднебесную 3,5 тыс. автомобилей сборки устькаменогорского завода «Азия-Авто». Первая партия уже отправлена. Тем не менее таких примеров вывоза за рубеж технологичной продукции пока ничтожно мало. Хотя экспортный потенциал региона огромный.