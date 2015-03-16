Деньги на исходе Свежий выпуск 757 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Глава ЕП и председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвали Ципраса направить письмо в Еврогруппу, в котором Афины выразили бы приверженность продолжению реформ, с чем греческий премьер согласился.

В начале марта правительство Греции объявило о намерении выделить 200 млн. евро на поддержку граждан, находящихся в тяжелой экономической ситуации из-за кризиса. Политика жесткой экономии, как сообщает REGNUM, привела к сокращению ВВП страны на четверть, закрытию сотен тысяч магазинов, малых и средних предприятий, число безработных достигло 1,5 млн. человек.

Приоритет будет отдаваться людям, которые долгое время были безработными, а также семьям с маленькими детьми. Около 300 тыс. греков получат продуктовые талоны, восстановят отключенное за неуплату электричество. Законопроект также предполагает субсидии на сумму до 220 евро в месяц для 30 тыс. семей с целью оказания им помощи в аренде квартиры.



Дополнительные полномочия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил право управлять страной собственными указами до конца года. Такое решение было одобрено Национальной ассамблеей страны.

Мадуро заявил о необходимости введения этих мер после того, как США одобрили новые санкции против венесуэльских чиновников. Президент пояснил, что ему нужны дополнительные полномочия, чтобы предотвратить угрозы со стороны Вашингтона, который, по его словам, вмешивается во внутренние дела Венесуэлы.

В то же время оппозиция заявляет, что Мадуро лишь использует эту ситуацию, чтобы укрепить свою власть и отвлечь внимание населения от серьезных экономических проблем, которые переживает Венесуэла.



Остановить геноцид

Представитель Ватикана при структурах ООН Сильвано Томази поддержал военные действия против боевиков «Исламского государства» (ИГ) в Ираке и Сирии, сообщает INTERFAX.RU.

«Мы должны остановить этот геноцид. Иначе в будущем будем задаваться вопросом, почему ничего не сделали, почему позволили произойти ужасной трагедии», – заявил Томази в интервью американскому католическому сайту Crux.

По его словам, международной коалиции необходимо сделать все возможное, чтобы добиться политического урегулирования проблемы без насилия. «Но если это невозможно, тогда применение силы будет просто необходимо», – добавил представитель Ватикана.

Западные СМИ отмечают, что данный шаг со стороны Ватикана является необычным, поскольку Святой престол традиционно выступал против применения силы в регионе. В прошлом месяце боевики ИГ похитили 220 христиан в Сирии. Кроме того, в феврале в Интернете была распространена видеозапись, на которой запечатлено обезглавливание исламистами 21 египтянина-христианина.



«Пэм» принес беду

Президент Вануату Балдвин Лонсдейл заявил, что ключевым фактором для возникновения мощного тропического циклона «Пэм», обрушившегося на островное государство в минувшую субботу, стало глобальное изменение климата. Он назвал циклон «монстром» и подчеркнул, что стране придется отстраиваться заново.

Порядка 90% домов жителей Порт-Вилы – столицы Вануату, в которой проживает примерно одна шестая от общего населения страны, – оказались затопленными и разрушенными. Во многих районах страны люди испытывают серьезные проблемы с энергоснабжением. Только в эвакуационных центрах столицы насчитывается свыше 10 тыс. человек.



Столицу Египта перенесут

Власти Египта решили построить новую административную столицу, которая будет располагаться восточнее Каира. Как сообщает Reuters, реализация этого плана займет около 5–7 лет, а стоимость проекта составит 45 млрд. долларов.

По словам министра жилищного строительства Мустафы Мадбули, в новый город, который будет размером с Сингапур, переедут все министерства, там же разместят дипломатические миссии разных стран.

Идея о переносе главного города страны связана с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса. Ожидается, что за 40 лет население Каира увеличится вдвое. По словам Мадбули, новая столица будет рассчитана на население в 5 млн. человек, передает РИА «Новости». По данным Associated Press, военные уже начали строить дорогу, связывающую Каир с новой столицей. Как будет называться город, пока не сообщается.

Это не единственный амбициозный проект президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, возглавившего страну в июне прошлого года. Еще во время своей предвыборной кампании он объявил о запуске масштабного проекта по строительству жилья. В результате планируется создать около миллиона квартир.

