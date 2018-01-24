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Деньги под ногами
Михаил Тё

Узнав о целебных свойствах цистанхе, произрастающего в песках Мойынкумов, наблюдательный и предприимчивый сельчанин решил заняться производством инновационного фитопродукта – лечебного средства на его основе. Так появился первый в Казахстане цех по переработке растения, которое в Китае и Юго-Восточной Азии называют «женьшенем пустыни».

«Вкусовые и целебные качества корня сорняка-паразита притягивают насекомых, млекопитающих и пресмыкающихся, но почему бы и человеку не использовать его в лечении и профилактике различных заболеваний?» – однаж­ды задался вопросом Сергазы.

Как выяснилось, цистанхе изд­ревле применялось в восточной медицине как лекарственное средство от многих хронических­ неинфекционных заболеваний. Его используют при воспалении органов мочеполовой сис­темы. Лечат бесплодие, цистит, пиело­нефрит, женские и мужские недуги. Препараты на основе корня растения обладают антиоксидант­ной активностью, обеспечивают защиту головного мозга и в целом организма от всех вредных факторов воздействия.

Цистанхе содержит набор активных веществ, благодаря чему имеет широкий фармакологи­ческий спектр. И именно по этой причине в его поставках очень заинтересован Китай – мировой производитель лекарственных препаратов на основе рас­тительного сырья. По словам Кылышбае­ва, на протяжении последних 20 лет корень фактически бесконт­рольно вывозился из региона в Поднебесную.

Чтобы остановить его поставки за границу, по мнению бизнесмена, необходимо ввести запрет на законодательном уровне. Ну и ­начать переработку растения в стране его произрастания. В связи с этим Сергазы и приступил к разработке проекта полного цик­ла – от сбора цистанхе до выпуска из него конечного продукта.

– Вернувшись на родину из Алма­ты, где долгое время работал фармацевтом, я посвятил немало времени изучению свойств корня с целью возможного использования его в медицине, – вспоминает Сергазы Кылышбаев. – Просмот­рел массу специальной литературы и научных трудов. Оказалось, по целебным свойствам растение превосходит даже всем известные эхинацею и эвкалипт.

И Сергазы решил заняться изготовлением фиточая на основе пустынного растения. В 2013 году его проект был поддержан Фондом развития предпринимательства «Даму». На средства гранта в размере 3 млн тенге житель Мойынкумов приобрел оборудование для фасовки чая и выпустил первую партию товара. А на следующий год в качестве дополнительного источника средств для развития бизнеса взял кредит на аналогичную сумму по программе «Дорожная карта занятости-2020». В итоге появились цех и заготовительная площадка.

Поначалу продукция не пользовалась спросом, люди относились к новинке с некоторым недоверием. Но со временем те, кто испытал ее действие на себе, поделились отзывами об уникальном фиточае с родственникам, знакомыми и друзьями. Конечно же, в числе первых травяное снадобье проверили на себе члены семьи Кылышбаевых. Результат был ошеломительным, и это понятно.

Ведь, к примеру, по данным исследований медицинской академии в Астане, цистанхе превосходит зеленый чай по показателям антиоксидантной активности примерно в 10 (!) раз. Он также нормализует артериальное давление, обладает мочегонным, слабительным эффектом, снижает содержание сахара в крови, помогает при боли в суставах.

В конце концов, фиточай стали покупать. Теперь заказы на него поступают и из других регионов страны.

Примечательно, что растение это дикорастущее, и специально выращивать его не нужно, посколь­ку из-за отсутствия фотосинтеза оно паразитирует на корнях кустарников. В мойынкумских песках цистанхе «подружилось» с саксаулом. Воду и все необходимые питательные и полезные вещества растение берет у своего не менее ценного «хозяина».

Заготовка корней происходит обычно в середине весны во время цветения цистанхе, которое, по словам Сергазы Кылышбаева, длится всего 10–15 дней. Поэтому важно не пропустить начальный момент.

В это время, по словам предпринимателя, в Мойынкумы съезжаются люди со всего Южного Казахстана. В основном, как уже говорилось, корень вывозят в Китай, где его заготовка жестко ограничена Красной книгой. Цена на него постоянно растет. Кылышбаев считает, что у Казахстана есть все шансы стать мировым лидером экспортного рынка цистанхе.

Срезанные и прошедшие первичную обработку корни раскладываются на открытой площадке, покрытой известью, которая защищает их от насекомых.

Здесь проходят чистка корней, неоднократная промывка и сортировка. Причем пока это все приходится делать вручную. Затем следуют термообработка, многодневная сушка и упаковка.

После всех этих процедур масса и объем сырья заметно уменьшаются. Если в среднем Сергазы за сезон заготавливает от 4,5 до 5,5 тонн, то в «сухом остатке» его остается примерно 600–700 кг.

Несмотря на то что этот органический, экологически чистый продукт востребован во всем мире, выйти с ним на внутренний фармацевтический рынок, не говоря уже о международном, по словам Сергазы Кылышбаева, пока весьма сложно. Во-первых, большую конкуренцию составляют китайские закупщики и производители; во-вторых, нужны дополнительные средства для маркетинга, логистики и рекламы, которых у предпринимателя, к сожалению, нет.

Между тем Сергазы Кылышбаев успешно сотрудничает с Евразийским университетом им. Л. Гумилева.

– Приезжали профессора вуза и обсуждали вопрос получения экстрактов, – сообщил бизнесмен. – Решили провести технологические тесты. Этот вопрос очень интересен, поскольку, к примеру, из тонны сырья можно получить килограмм экстракта, что придаст ему большую активность и снижение затрат на транспортировку.

В 2016 году Сергазы Кылышбаев принял участие в региональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», где продукция из Мойынкумов произвела большое впечатление на гостей. Многие смогли приобрести фиточай и на себе испробовать его чудодейственный эффект.

Несмотря на то что проект вроде бы горячо одобрен, у бизнесмена по-прежнему возникает множество проблем. За помощью в их решении он регулярно обращается в региональную палату предпринимателей. В целях популяризации продукции проект включен в реестр отечественных товаропроизводителей.

Сам предприниматель считает, что в перспективе проект производства фитопрепаратов на основе цистанхе способен стать основой для формирования регио­нального инновационного клас­тера по выпуску лечебных снадобий с высокими качественными характеристиками. В будущем Сергазы Кылышбаев планирует выпускать также фильтр-пакеты, настойки с добавлением солодки, мяты, зеленого чая, меда и ­верблюжьей колючки. 

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