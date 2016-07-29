​Деньги счет любят

Председательствовал на заседании глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчин. С докладом об итогах проведенной работы выступил член Счетной комиссии Совхозбек Кулмаганбетов. Как выяснилось, аудит обнажил ряд системных проблем в вопросах использования бюджетных средств и активов государства, выделяемых на развитие системы высшего образования. Были озвучены цифры и названы конкретные вузы.

Общая сумма финансовых нарушений составила 1 845,4 млн тенге. При этом в ходе государственного аудита возмещено в доход республиканского бюджета 263,2 млн тенге, восстановлено 918,1 млн, в том числе путем оценки земельных участков.

Говорили на заседании и о несовершенстве системы регулирования в сфере распределения специальностей. В результате этого создается дефицит кадров в одних и переизбыток в других регионах. Так, согласно информации управления образования Северо-Казахстанской области, по выпуску 2016 года наблюдается дефицит по дошкольному обучению и воспитанию, русскому языку и математике.

Потребность в педагогических кадрах ощущается и в Восточно-Казахстанской области. Региональный вуз не покрывает потребность даже на 50%. Например, на 2014–2015 учебный год потребность в кадрах составила 986 специалистов, фактический выпуск – 209 человек, или меньше потребности в четыре раза.

Еще одна болевая точка – обеспечение питанием студентов-грантников в Казахском государственном женском педагогическом университете (ЖенПИ). Счетный комитет поручил представителям МОНа уточнить критерии, согласно которым обеспечиваются бесплатным горячим питанием студенты вуза, и кормить только тех, кто соответствует этим критериям (малообеспеченные, из многодетных семей и т. д.).

Министерством образования и нау­ки полнота, достоверность расчетов потребности средств на подготовку специалистов с высшим, послевузовским образованием не обеспечены. Ощутимую брешь в бюджете создают и неуспевающие студенты, отчисленные из вузов. Так, в 2015 году за задолженности исключены 336 студентов, на их обучение израсходованы средства республиканского бюджета на общую сумму 938,9 млн тенге.

Было сказано и о расхождении в цифрах, предоставляемых ведомством. К примеру, статданные министерства о количестве трудоустроенных в 2015 году выпускников по сравнению с данными о произведенных отчислениях РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» выше на 6,5%, или более чем на 3,5 тыс. человек.

Образовательные программы для обучения магистрантов по профильным специальностям Государственной программы индустриально-инновационного развития РК (ГПИИР) на 2015–2019 годы, на разработку которых на 2015–2017 годы предусмотрено 2 886,4 млн тенге, целям ГПИИР не соответствуют. При этом критерии отбора кандидатов не разработаны, механизм их привязки к конкретным проектам ГПИИР не регламентирован.

О проблемах в освоении бюджетных средств красноречиво свидетельствует тот факт, что в конце 2015 года без фактической потребности ряду подведомственных организаций был перечислен 361 млн тенге. В свою очередь в названных организациях неэффективно использованы активы государства на общую сумму свыше 7 млрд тенге.

Установлено, что в АО «НТЦ «Парасат» работы по проведению научных исследований в рамках государственного заказа в полном объеме передаются субподрядным организациям. При этом размер выделяемых на данные цели средств, остающихся в АО «НТЦ «Парасат», варьируется от 10 до 30 процентов. Оборудование и материальные ценности на общую сумму 86,7 млн тенге не используются. За 2015 год, несмотря на допущенный убыток в размере 81,4 млн тенге, работникам данного АО выплачены премии на общую сумму 86,4 млн тенге.

Не менее печальны дела и со средствами, выделенными на дела научные. Так, перечисленные в 2013 году АО «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования» для реализации научных проектов 1 455,9 млн тенге так и не использованы, зато размещены на депозитных счетах банков второго уровня.

Министерством акционерным обществам «Казахский национальный аграрный университет», «Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева» и «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» бюджетные средства на общую сумму 735,5 млн тенге для приобретения лабораторного оборудования перечислены без соответствующего финансово-экономического обоснования. Есть случаи, когда оборудование закупается, но стоит без дела. Как, например, в ТОО «Физико-технический институт», где простаивает техника на сумму 394,7 млн тенге.

На вопросы членов Счетного комитета ответила вице-министр МОН Бибигуль Асылова. По итогам заседания Министерству образования и науки поручено принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

Отдельные материалы государственного аудита направлены в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для принятия процессуальных решений.