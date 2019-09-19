​Деньги, серьги и... соколы-балобаны

Таможенный пост «Ауежай – Актау» расположен в международном аэропорту. С начала текущего года объем пассажиропотока, который обычно составлял немногим более 1 млн человек, значительно вырос.

– Основной контингент лиц, пересекающих границу ЕАЭС через таможенный пост, – туристы, представители деловых кругов, граж­дане, прибывающие для работы, а также физические лица, следующие транзитом, – констатируют в Департамен­те государственных доходов по Мангистауской области. – Следствием роста пассажиропотока явилось увеличение нарушений правил провоза товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев текущего года было возбуждено 1 уголовное и 34 административных дела.

Так, уголовное дело возбуждено по статье 339 УК РК в отношении гражданина Исламской Республики Иран за попытку вывезти из страны двух соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу. 56-летний мужчина был задержан при прохождении таможенного контроля на рейс в Абу-Даби. Решением суда контрабандист был оштрафован на 6,6 млн тенге.

Таможенники воздушной гавани отмечают, что пассажиры не торопятся изучать правила, что влечет нарушение законодательства и возбуждение административных дел.

– Регулярное напоминание о правилах перемещения через границу допустимой суммы валюты, не подлежащей декларированию, увы, не побуждает граждан внимательнее ознакомиться с нормами таможенного законодательства. В результате более 20 человек попали в неприятную ситуацию, «забыв» продекларировать провозимую валюту, – сообщил руководитель таможенного поста Серик Тажиев.

В период с января по сентябрь возбуждено 23 дела об админист­ративных правонарушениях по статье 551 части 3 КоАП РК, связанных с нарушением правил провоза валюты за рубеж. Общая сумма незадекларированных наличных средств составила 356 тыс. долларов. На виновных наложены штрафы на 580,7 тыс. тенге.

Кроме того, за отчетный период пресечены 11 фактов провоза незадекларированных и сокрытых от таможенного контроля ювелирных изделий. Все украшения обнаружены при досмотре ручной клади. Таможенная стоимость ювелирных изделий в количестве 780 штук составила 8,1 млн тенге. По этим фактам возбуждены административные дела по статье 551 части 1 КоАП РК.