Деньги в банках должны и храниться, и работать Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Речь шла о том, что в течение последних лет снижается уровень кредитования бизнес-проектов банками. В 2014 году из общей массы выданных кредитов только 16,4% приходится на долю субъектов малого предпринимательства. Им выдано 31,6 млрд. тенге, что на 31,7% меньше уровня 2013 года и на 26,2% меньше, чем в 2012 году. И это при том, что банковским структурам в рамках государственных и отраслевых программ поддержки бизнеса предоставляются средства на удешевление кредитов, а их получателям даются гарантии. Банки вполне очевидно перестраховываются и выбирают наиболее выигрышные варианты вложений – в ту же торговлю.

– Если не будем производить, нечего будет и продавать, не за что платить зарплату… Не должно быть никаких препятствий для участия предпринимателей в государственных программах, – подчеркнул аким.



