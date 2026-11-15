Деньги за регистрацию WhatsApp: о новой уловке мошенников предупредили в МВД

Закон и Порядок

Злоумышленники предлагают подросткам и молодежи деньги за регистрацию аккаунтов в мессенджере

Фото: Сгенерировано ИИ

В Казахстане мошенники предлагают подросткам и молодым людям легкий заработок за регистрацию SIM-карт и создание аккаунтов в WhatsApp. В Министерстве внутренних дел предупредили, что участие в подобных схемах может обернуться серьезными правовыми последствиями, передает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, злоумышленники предлагают гражданам приобрести SIM-карты, оформить их на свое имя и зарегистрировать аккаунты в мессенджере. После этого участников просят передать коды подтверждения и данные для входа, обещая взамен денежное вознаграждение.

Полученные номера и аккаунты мошенники могут использовать для обмана граждан, хищения денег, рассылки вредоносных ссылок и создания поддельных профилей.

При этом владельцы зарегистрированных номеров рискуют оказаться связанными с противоправной деятельностью, даже если сами непосредственно не участвовали в обмане потерпевших.

«Злоумышленники могут предлагать подросткам и молодым людям купить sim-карты, оформить их на своe имя, зарегистрировать WhatsApp-аккаунты и передать коды подтверждения и данные для входа. За это обещают денежное вознаграждение. Однако в дальнейшем такие номера и аккаунты могут использоваться в преступных целях: для обмана граждан, хищения денежных средств, распространения вредоносных ссылок и создания фейковых профилей», — сообщили в МВД РК.

В ведомстве подчеркнули, что правовые последствия могут затронуть и людей, на которых оформлены номера и аккаунты, поскольку их данные могут фигурировать в мошеннических схемах.

Полицейские призывают казахстанцев не соглашаться на предложения зарегистрировать SIM-карту или аккаунт для посторонних, а также никому не передавать коды подтверждения и данные для входа в мессенджеры.

Особое внимание на подобные предложения рекомендуют обратить родителям подростков. В МВД советуют объяснять детям, что обещания быстрого заработка за простые действия с телефоном могут скрывать попытку вовлечения в преступную деятельность.

#мошенничество #схема #аккаунт

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