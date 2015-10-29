Свежий выпуск Деньги ждут за поворотом Наталья КУРПЯКОВА

То ли Венера в Овне, то ли Сатурн в Деве, но именно в этот день следовало начертить на листе магический круг, в нем изобразить руну, рисунок посыпать молодой корицей, потом сжечь (поджиг от зеленой свечи), пепел собрать и закопать под дубом. Тогда тебя настигнет локальное финансовое благополучие. Так написано в Календаре для привлечения денег. Советов и ритуалов в нем по 365 в каждой номинации, без обману.

Предложенные на замену красный перец, стакан, спички и карагач у подъезда подругу не вдохновили, но она покладисто занялась моей шарлоткой, а я – ее книжкой. Однозначно занятной. Встречались в ней вещи вполне полезные и даже приятные: аффирмации («Цель вижу, в себя верю, удача любит меня, успех ждет за поворотом»), медитации при свечах, аромаванны, формирование позитивных мыслеформ («Встретиться с начальником на лестнице – к деньгам»). Хорошо также представлять, что вы уже богаты, и закреплять свои ощущения в победном танце. Почему бы, собственно, и нет?

И почему бы при свете пяти оранжевых свечей не разрезать яблоко на 22 части, и не устраивать периодически «денежный душ», обсыпая себя всеми купюрами, что найдутся дома? А сбор осенних листьев, ассоциирующихся с денежными купюрами, или разбрасывание ягод бузины? Разве ж собственная фантазия подскажет такие нестандартные «финансовые комбинации»?

Правда, ради грядущих денежных потоков придется сначала потратиться. Например, правильно выбрать, а потом ухаживать за кошельком. Сформировать «зону богатства», разместив там аквариум, фонтанчик, фигурки черепахи, дракона, карпа, «денежную жабу», модель корабля с парусами, талисман из 9 заламинированных купюр разного номинала. Необходима и «ваза богатства» (видимо, размером с кастрюлю), куда складывают отвечающих за финансы божков, 3 монеты, связанные красным шнуром, 9 старинных – в красном конверте, 10 кристаллов, 7 шариков из лазурита, образцы валюты 9 стран, 5 шелковых мешочков с крупами, горсть земли из сада и – внимание – немного денег из кошелька богатого человека. Собранное закрывают крышкой, чем-то обматывают в несколько слоев, обкуривают благовониями и прячут в платяной шкаф.

Предстоит зажигать свечи то в полночь, то во второй час заката, раскидывать монетки по углам, складывать их в горшочки с рисом, заряжать лунным светом, собирать «денежные травы», пить «денежную воду», произносить по сто раз что-то вроде «ом хрим ваджрасаттва хум нрисинхайе коч». И забираться на стул, чтобы с криком «Поперло!» прыгать вниз, щелкнув пальцами. Так каждый день – никто ведь не обещает, что деньги даются легко. «Разве это трудно?! И разве затраченные усилия не стоят высокой цели, к которой вы летите, ощутив себя стрелой», – примерно так настраивает автор будущих богатеев...

Подобные издания давно не удивляют, но настораживает, что их не становится меньше. Вроде бы уже столько сказано-написано про то, как подшаманить свою жизнь. Мы обладаем ценной информацией про карму, ауру, нирвану, интуитивно отличаем дзен от дао и гороскопы читаем чаще, чем стихи. Поразительна наша всеядность. Не мыслим себя без смарт­фона, но пытаемся открывать чакры, как-то совмещаем 25-й кадр и «третий глаз», Фэйсбук и фэншуй, достижения нанотехнологии и откровения «Битвы экстрасенсов».

Кстати, моя подруга, как все: двое детей, кот, две работы, два кредита. Крутится, рассчитывает на себя, в принцев на конях и в манну с неба не верит, разве что всегда знает, какие лунные сутки на дворе. Ну, еще не отдает и не занимает деньги вечером, растит на окне «денежное дерево», не кладет ключи на стол и уверена, что левая ладошка чешется к деньгам. А у кого-то разве по-другому?

Хочется, всем хочется, как ни верти, в наш рациональный век чего-то эзотерического, даже волшебного. Трудно быть единственным кузнецом своего счастья. Вот и живешь порой в ожидании то ли чуда, то ли халявы, то ли иллюзии, что догорит зеленая свеча – и как «попрет», прямо завтра, прямо сейчас…



