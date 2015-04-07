Денис Тен даст интервью New York Times по поводу Олимпиады 2022 года

На пресс-конференции в Астане Денис Тен сообщил о том, что влиятельное американское издание New York Times попросило спортсмена об интервью по поводу возможности проведения Олимпийских игр 2022 года в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Через спортивные успехи узнают о стране. В преддверии чемпионата мира обо мне написали целую статью в New York Times. Я даже был на главной странице, что очень приятно. Сегодня вечером я снова даю интервью этому изданию. И оно будет полностью посвящено теме Олимпиады 2022 года, – сказал Денис.
На вопрос журналистов о планах на будущее спортсмен ответил, что предпочитает концентрироваться на ближайших целях.
"У меня есть планы на будущее, но о них сейчас не стоит всерьез говорить, потому что главное – это оставаться в моменте и концентрироваться на ближайших планах и задачах. Пока я целюсь на Олимпийские игры 2018 года", – ответил он.
Также Денис Тен изложил свою точку зрения по поводу предстоящей Олимпиады 2022 года.
"В июле этого года мы уже узнаем, где будет Олимпиада'22. В свою очередь, как спортсмен, я искренне желаю нашей стране получить право проведения Олимпийских игр, по нескольким причинам. Во-первых, – это турнир, который нельзя сравнить ни с одним другим. Это – чемпионат, который заставляет верить в магию, в то, что спорт может объединить все нации мира в одну большую семью. Во-вторых, через ОИ растет огромный стимул к занятию спортом. Хотя скептики говорят: "Зачем нам зимняя Олимпиада? У нас нет "зимников". Но с другой стороны, если у нас будет Олимпиада, у нас появятся и спортсмены", – размышляет спортсмен.
В подтверждение вышесказанному Денис привел в пример Олимпиаду-2008 в Пекине.
"Кто говорил о Китае, как о спортивной державе до 2008 года? И какая репутация у этой страны сейчас, после проведения Олимпийских игр в Пекине? Олимпиаду нельзя сравнивать ни с Азиадой, ни с Универсиадой. Это – турнир за пределами реальности . Для спортсменов выступать на Играх – это уже огромная честь. И я говорю не только о завоевании медалей, но и просто о возможности окунуться в эту атмосферу. И если у казахстанского зрителя появится возможность присутствовать на таком событии, ощутить силу Олимпийских игр, это оставит огромное наследие для всей страны, это останется в истории. И по этой причине мне бы очень хотелось, чтобы Олимпиада прошла у нас", – поделился мнением Тен.
Напомним, что Денис Тен является послом
заявочного комитета Олимпиады-2022 в Алматы на мировой арене.