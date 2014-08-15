Денис Тен попал на обложку популярного канадского журнала

Канадский журнал о фигурном катании International Figure Skating разместил на обложке своего последнего номера фото казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает Vesti.kz. Этой новостью спортсмен поделился со своими подписчиками в соцсети.

Материал о казахстанце опубликован под заголовком "Феникс восстал из пепла". Также в номере есть материал о канадце Патрике Чане, немце Робине Шолковы и швейцарце Стефане Ламбьеле. Кроме того, в номере есть интервью с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Денис Тен является бронзовым призером Олимпиады в Сочи и серебряным призером чемпионата мира 2013 года. В мае спортсмен выступил в собственном ледовом шоу с участием звезд мирового фигурного катания. В данный момент фигурист находится в США, где работает над новыми программами на сезон.

Возвращение Тена на лед ожидается в конце октября – он примет участие в турнире Skate America. В ноябре запланировано участие в турнире Trophеe Eric Bompard, который пройдет во Франции. Оба турнира являются этапами мирового Гран-при, соперниками казахстанца будут американцы Джейсон Браун, Джереми Эббот, Ричард Дорнбуш, россияне Артур Гачинский, Адьян Питкеев, Максим Ковтун, японец Тацуки Матида, китаец Хань Ян и другие.