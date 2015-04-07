Денис Тен стал вегетарианцем Спорт 1583 Ксения Воронина

Перед началом уходящего сезона Денис Тен поменял систему питания, перейдя на вегетарианство. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Я поменял питание, чтобы пробыть в спорте еще 4 года как минимум. Можно сказать, последовал примеру моего друга, прославленного спортсмена Ильи Ильина. Цель была достигнута, производительность организма улучшилась, когда я изменил свое отношение к питанию, прогресс был очевиден. Кроме того, я сильно похудел – на 7,5 килограмма, это также было моей целью, чтобы быстро прийти в форму. Кроме того, такой вид питания "легче" для организма. Недавно в Уральске мы с Ильей как раз обменивались мнениями, обсуждали вопросы питания", – рассказал Денис Тен.



Спортсмен отметил, что сейчас, когда сезон кончается, он вновь возвращается к истокам.



"Я стал употреблять немного мяса, в основном конину – самое легкое и диетическое для организма. Очень люблю "казы", кстати, это блюдо известно во всем мире и является визитной карточкой Казахстана", – подчеркнул спортсмен.



Отметим, что соревновательный сезон 2014–2015 года стал самым плодотворным в карьере фигуриста по количеству наград. Денис Тен завоевал 8 медалей. Из них – 5 золотых и 3 бронзовые. В том числе 21-летний казахстанец дважды становился призером на стартах ISU (Международного союза конькобежцев), взяв "золото" на чемпионате четырех континентов в Сеуле 9–15 февраля, а также "бронзу" на чемпионате мира в Шанхае 23–29 марта.

