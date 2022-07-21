Депутат Бекболат Орынбеков посетил район имени Турара Рыскулова

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с состоянием социально значимых объектов района имени Турара Рыскулова.

Сенатор посетил центральный стадион имени Кенжебека Бекебаева в селе Кулан, 80-ти квартирный многоэтажный жилой дом и школу-гимназию, где обеспечивается строительство необходимой инфраструктуры и проводится капитальный ремонт.

Парламентарий отметил важность своевременного и качественного завершения начатых работ.

Сенатор также ознакомился с деятельностью крестьянского хозяйства «Жамбыл-БТТ», обеспечивающего очистку старых скважин и капельное орошение полей.