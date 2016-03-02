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Депутат Бундестага поблагодарил Нурсултана Назарбаева
В своем письме уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут Кошик поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за личное внимание и поддержку плодотворного сотрудничества во благо представителей немецкой диаспоры Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Особенно хочу поблагодарить Вас за то, что на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, во время которой Вы озвучили основы Дня благодарности, Вы также упомянули о трагической судьбе 800 тысяч немцев, которые в период режима были насильно депортированы в Казахстан. Многие немцы из Вашей страны, проживающие в настоящее время в Германии, с большой благодарностью вспоминают теплый и дружественный прием, оказанный им казахским народом в те трудные времена", – говорится в письме.

Хартмут Кошик также заверил Нурсултана Назарбаева, что Федеральное правительство Германии в тесном сотрудничестве с Правительством нашей страны будет и в будущем поддерживать представителей немецкой диаспоры Казахстана во благо страны и будет далее вносить свой посильный вклад в политическое, общественное и экономическое развитие нашей республики.

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