Депутат Ходжаназаров призвал направлять бюджетные средства на решение проблем школ, поддержку бизнеса

Депутат Курултая Айдарбек Ходжаназаров поддержал на заседании проект республиканского бюджета Казахстана на 2027–2029 годы, при этом призвав правительство повысить эффективность государственных расходов, ускорить решение проблем трехсменных школ и коммунальной инфраструктуры, а также упростить доступ предпринимателей к финансированию, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Сегодня мы рассматриваем бюджет с расходами свыше 30 трлн тенге. Однако за этими огромными средствами нельзя упускать из виду главный вопрос: что изменится в жизни обычного гражданина Казахстана? Станут ли доступнее качественное образование и медицинские услуги? Появятся ли новые рабочие места? Улучшится ли инфраструктура?» - отметил депутат.

По его словам, проект бюджета предусматривает выделение 10,5 трлн тенге на социальную сферу и 7,5 трлн тенге на развитие регионов. Фракция также поддерживает курс правительства на сокращение бюджетного дефицита. Однако, подчеркнул Ходжаназаров, важно не просто увеличивать расходы, а добиваться ощутимого улучшения качества жизни граждан.

В сфере образования депутат отметил результаты строительства новых школ: за последние пять лет в Казахстане построили более тысячи учебных заведений, а дефицит ученических мест сократился с 1 млн до 245 тыс. Вместе с тем, по последним данным Министерства просвещения, в стране по-прежнему остаются 48 школ с трехсменным обучением, более половины из них расположены в Алматинской области.

Во время поездки фракции в Каскелен депутаты, по словам Айдарбека Ходжаназарова, лично убедились в остроте проблемы. Дети учатся до позднего вечера, возвращаются домой в темноте, а родители вынуждены беспокоиться об их безопасности.

В этой предлагается установить конкретные сроки полного решения проблем аварийных и трехсменных школ, а также в первую очередь финансировать в 2027 году объекты, строительство которых близится к завершению. Для каждой школы должны быть определены сроки ввода в эксплуатацию, ответственные исполнители и ожидаемые результаты. Такой подход депутат предлагает распространить на всю социальную инфраструктуру.

Еще одной проблемой депутат назвал состояние коммунального хозяйства. Средний износ тепловых сетей в Казахстане составляет около 50%. Несмотря на выделение значительных средств на модернизацию, эффективность этих вложений, по его мнению, необходимо оценивать по понятным населению показателям: насколько сократилось число аварий, сколько домов обеспечено стабильным теплоснабжением и насколько уменьшились потери тепла.

«Граждане должны видеть результаты бюджетных инвестиций в собственных домах, городах и селах», - подчеркнул депутат.

Отдельно он остановился на поддержке отечественного производства и доступности кредитования для предпринимателей. По представленным данным, на 1 августа около 250 млрд тенге из средств, направленных в рамках бюджетной капитализации холдинга «Байтерек», еще не были направлены на финансирование проектов.

При этом предприниматели продолжают жаловаться на трудности с получением доступных кредитов. По мнению депутата, сложилась ситуация, когда государственные средства для развития бизнеса имеются, но между ними и нуждающимися в финансировании компаниями сохраняются барьеры.