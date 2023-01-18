Депутат Конуров предложил антиинфляционные меры

Депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров призвал Правительство срочно принять антиинфляционные меры, которые сегодня, по его мнению, похожи на тушение пожара бензином. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими. Инфляция за прошлый год составила 20,3%, то есть в 3-5 раз превышает заявленную цель 4-6%. Реальный рост потребительских цен на товары, определяющих благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3%, при том что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств», – констатировал Конуров, отметив, что все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами.

Депутат признал, что существует ряд объективных внешних факторов – в первую очередь, рост глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, достигнет беспрецедентного значения 7,4%.

«Но все же ее темпы в 2,5 раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не «импортируем» инфляцию, а успешно «производим» ее сами, благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей. При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры», – сетует депутат.

По его мнению, инициатива о Национальной товаропроводящей системе, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ) и призванной сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными.

«Между тем истинная причина вовсе не в подорожании материалов, а в изначально неверном подходе, когда во главу угла было поставлено не производство, а распределение. Хотя финансирование распределительной сферы при дефиците производимой в стране товарной массы лишь дополнительно разгоняет инфляцию. Иными словами, это попытка тушить пожар бензином.

Существующая политика инфляционного таргетирования также давно устарела и не отвечает современным реалиям. Сейчас даже в странах с наиболее либеральным рыночным режимом признали бесполезной борьбу с инфляцией чисто монетарными методами», – аргументировал Конуров.

Депутат отметил, что Казахстану требуется коренным образом поменять подходы к управлению инфляцией и заниматься не последствиями, а причинами.

«Пора выйти за узкомонетарные рамки, а также прекратить сводить всю борьбу с инфляцией к рейдам по базарам, наказанию отдельных руководителей и искусственному сдерживанию цен без инвестиций в производство. Считаем необходимым выработку системных комплексных мер по снижению инфляционного давления на население и экономику», – заключил депутат.