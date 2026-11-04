Депутат Курултая Асхат Аймагамбетов встретился со студентами и работниками образования

О приоритетных направлениях развития страны, обозначенных в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», говорили во время встречи, состоявшейся сегодня, 4 ноября, в стенах Карагандинского университета Казпотребсоюза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Фото предоставлено пресс-службой Курултая

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Курултая по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев, члены Қазақстан Халық Кеңесі Бекзат Алтынбеков и Айгерим Исбекова, председатель Ассоциации национальных видов спорта Карагандинской области Нуркен Кобжанов, государственный и общественный деятель Кудайберген Бексултанов. Кроме того, на встрече присутствовали представители сферы образования региона и студенческой молодежи.

В своем выступлении Асхат Аймагамбетов выразил уверенность в том, что услышит от молодого поколения не только вопросы, но и предложения, касающиеся их личного видения будущего страны. Он отметил, что Послание Президента Касым-Жомарта Токаева определяет стратегические ориентиры нового исторического этапа развития Казахстана. И одной из самых сложных задач в этом плане является перестройка системы государственного управления.

- Масштабные политические реформы последних лет, принятие новой Конституции и обновление системы государственного управления создали прочную институциональную основу для дальнейшего развития. Следующая ключевая задача - наполнить эти преобразования конкретными результатами, ощутимыми для каждого гражданина, - подчеркнул он.

В свою очередь, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев указал на значимость концепции «народной цифровой экономики», которая должна обеспечить широкое внедрение цифровых решений и искусственного интеллекта, а также открыть новые возможности для занятости, предпринимательства и повышения доходов казахстанцев.

Участники встречи акцентировали внимание на важности программы «Народная стройка», направленной на масштабное развитие и обновление инфраструктуры - строительство и ремонт дорог, модернизацию инженерных сетей, социальных и других объектов. При этом принципиальное значение имеет не только своевременная реализация этих проектов, но и обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств, в том числе посредством общественного контроля.

Спикеры констатировали, что эффективная реализация приоритетов Послания требует консолидации усилий государственных органов, экспертного сообщества и граждан. А в завершение встречи они ответили на заданные студентами вопросы.

Помимо этого, в рамках рабочей поездки запланирована встреча с коллективом TOO «Maker» KLMZ.