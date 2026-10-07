Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия. За соответствующее постановление на заседании проголосовали депутаты Курултая, сообщает Kazpravda.kz

Председатель Курултай Айбек Дадебай поблагодарил экс-депутата за работу.

"От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за совместную работу. Выражаем большую признательность за ваш вклад в законотворческую деятельность. Желаем вам успехов и достижений на новом ответственном посту", - сказал спикер Курултая.