Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Председатель Курултай поблагодарил экс-депутата за работу. 

Скриншщот с видео Курултая

Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия. За соответствующее  постановление на заседании проголосовали депутаты Курултая, сообщает Kazpravda.kz 

Председатель Курултай Айбек Дадебай поблагодарил экс-депутата за работу. 

"От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за совместную работу. Выражаем большую признательность за ваш вклад в законотворческую деятельность. Желаем вам успехов и достижений на новом ответственном посту", - сказал спикер Курултая.

#депутат #полномочия #курултай

Популярное

Все
Путепровод избавил водителей от ожидания
Хранят традиции и верность долгу
Лидер оступился, борьба обострилась
Страда выходит на финишную прямую
Цель – замещение импорта
Тик и Так переехали в Семей
Говорить с подростками о важном
Игрок месяца – Дмитрий Попко
Новоселья на селе
Объединяя науку и технологии
Языки пламени и хохолок какаду
Осенний праздник пастилы
Мировые звезды в Астане
Когда хирург получает третью руку
Когда поддержка становится возможностью
Начало будущего леса
Правовой караван
Совместная работа на благо страны и народа
Искусственный интеллект не должен быть самоцелью
Закон Республики Казахстан О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Возрождая традиции читающих наций
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома
От новых дорог до цифровых маршрутов
Стала известна дата концерта Шакиры в Бишкеке
Зерновая отдача превысила прогнозы
Тайник под обшивкой
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Инвестиции в инфраструктуру
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Кубинский голос казахской песни
Глобальные вызовы и поиск решений
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам

Читайте также

Казахстан продлит соглашение с Россией о поставках нефти и …
В Казахстане появятся новые госнаграды в сфере культуры и и…
Курултай освободил от должностей ряд судей Верховного Суда
Состоялось бюро Курултая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]