Депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген арестован на месяц

Фото с Facebook-страницы К. Кудайбергена

Депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген арестован на месяц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния в отношении Құдайберген Қ.», – проинформировали в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда.

Ранее сообщалось, что депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген задержан.

По информации прокуратуры Алматы, Кайрат Кудайберген подозревается по статье 272 Уголовного кодекса РК, часть 1, 2 (организация и участие в массовых беспорядках).

Кайрат Кудайберген является депутатом маслихата города Алматы с марта 2018 года, известный бизнесмен, учредитель холдинга Q3.