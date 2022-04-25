Фото с Facebook-страницы К. Кудайбергена
Общество
Депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген арестован на месяц

Депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген арестован на месяц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния в отношении Құдайберген Қ.», – проинформировали в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда.

Ранее сообщалось, что депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген задержан.

По информации прокуратуры Алматы, Кайрат Кудайберген подозревается по статье 272 Уголовного кодекса РК, часть 1, 2 (организация и участие в массовых беспорядках).

Кайрат Кудайберген является депутатом маслихата города Алматы с марта 2018 года, известный бизнесмен, учредитель холдинга Q3.

 

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