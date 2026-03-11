Депутат Мажилиса обратился к казахстанской молодежи

Никита Шаталов призвал молодежь страны принять активное участие в предстоящем референдуме

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Никита Шаталов обратился к молодым казахстанцам о важности участия в референдуме по проекту новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

«Мы не успеваем за тем, как меняется мир, как в нашу жизнь вторгаются технологии, как новости из-за рубежа в очередной раз переворачивают все с ног на голову, и перестаем замечать, как за последние годы изменилась наша страна. Мы настолько привыкли к этим изменениям, что любые, даже значимые перемены быстро становятся обыденностью. Но если остановиться и посмотреть со стороны, становится очевидно: Казахстан стал другим», - отметил парламентарий. 

По его словам, сегодня казахстанцы свободно путешествуют по миру, получают образование в ведущих университетах, строят международные карьеры и запускают стартапы, получающие доверие крупных инвесторов. Около 90 тысяч граждан Казахстана обучаются за рубежом, представляя страну на мировой академической карте. В мире мало государств, которые могут позволить себе такую масштабную и систематичную поддержку своих граждан.

«В Казахстане спокойно сосуществуют разные культуры и религии. Мы научились жить в многообразии и воспринимать его как норму. Мы вместе празднуем Наурыз и Рамадан, Рождество и Пасху. Это наша общая идентичность», - сказал мажилисмен.

Как заметил Никита Шаталов, параллельно развивается цифровая экономика. Финансовые технологии, электронные государственные сервисы, цифровые платформы – всё это стало частью повседневной жизни миллионов людей. Даже 5 лет назад все это выглядело как фантастический сюжет, а теперь мы не представляем без этого жизнь. В Казахстане активно развиваются промышленные проекты – запускаются как новые технологичные производства, о которых не могли мечтать наши родители, и возрождаются гиганты прошлого, формирующие хребет экономики.

«Но особенно важно понимать одну вещь. Все эти изменения происходят на фоне крайне сложного и нестабильного мира. Сегодня мы видим, как на наших глазах разворачиваются тяжелые кризисы и вооруженные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке – очень близко к нам. Мир становится всё более турбулентным и непредсказуемым», - поделился своим мнением парламентарий.

Как подчеркнул депутат, в этих условиях особенно ясно видно значение сильного и ответственного государства. По словам Шаталова, Казахстан недавно доказал это на практике. В кратчайшие сроки государство организовало эвакуацию наших граждан из зоны конфликта и без раздумий вывезло более почти 10 тысяч казахстанцев, оказавшихся в опасной ситуации.

«Это пример того, что за казахстанским паспортом стоит реальная защита и ответственность государства перед своими гражданами. И именно поэтому сегодня особенно важно, каким будет Основной закон нашей страны. Потому что именно он формирует те возможности и те гарантии, к которым мы привыкли. От него зависит сила нашего государства», - отметил мажилисмен.

Как пояснил Никита Шаталов, проект новой Конституции усиливает роль парламента и представительных институтов, закрепляет современные механизмы сдержек и противовесов, расширяет участие граждан в принятии решений. Человек становится во главу угла, государство будет должно ориентироваться на гражданина, а не наоборот.

«И в каком-то смысле проект Основного закона, за который мы будем голосовать, – это Конституция поколения независимости. И потому ценности, заложенные в ней, устремлены в будущее. Приоритет развития науки и творчества, свобода мысли, защита прав человека и института семьи, светский статус системы образования», - подчеркнул депутат.

По его словам, это документ, по которому будут жить люди, родившиеся и сформировавшиеся уже в независимом Казахстане. Люди, которые не помнят другой страны и которые будут определять её будущее в XXI веке. Именно у нынешнего поколения есть редкая возможность принять участие в формировании Основного закона. Референдум – это момент, когда каждый гражданин может честно сказать: я участвовал в принятии Конституции своей страны.

«Поэтому я обращаюсь к молодежи Казахстана - не оставайтесь в стороне. 15 марта придите на избирательные участки и сделайте свой выбор. Будущее государства всегда начинается с решения, которое принимает его гражданин», - добавил в заключении депутат Мажилиса.

 

 

