Депутат Мажилиса обвинил МИД в непродвижении производителей РК за рубежом
Жания Уранкаева
Министерство иностранных дел РК и другие ведомства забывают о своем предназначении в вопросе продвижения отечественных производителей за рубежом. Об этом в ходе правительственного часа в нижней палате Парламента РК заявил заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам депутата, в конце прошлого года был рассмотрен вопрос экономизации внешнеполитической деятельности, где стояла задача по оказанию всемирной помощи со стороны зарубежных представительств РК и внутригосударственных структур по продвижению казахстанской продукции.
"На всемирной выставке сельского хозяйства в Германии в январе текущего года, где приняли участие около 90 стран со всего мира, делегация Мажилиса не обнаружила ни одного представителя Казахстана на этой выставке. Там были стенды Кыргызстана, всех регионов Украины, в том числе воюющих Луганской и Донецкой областей, представители Беларуси, Узбекистана, Грузии, Монголии, Азербайджана, не говоря уже о представителях Европы, США и Африки", – перечислил Владимир Божко.
Критике мажилисмена подверглось конкретно Министерство иностранных дел РК.
"Как мы собираемся продвигать продукты сельского хозяйства Казахстана и сельхозмашиностроения и почему экономические институты МИДа и других ведомств забывают о своем предназначении по продвижению наших производителей?!" – возмутился депутат.
В Парламенте сегодня рассматривают вопрос о мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности.