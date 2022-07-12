Депутат Мажилиса проверила качество ремонтных работ на магистральной дороге в Уральске

В Уральске депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Снежанна Имашева в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область проверила, как ведется капитальный ремонт на одной из оживленных магистральных дорог по проспекту Абулхаир хана.

В беседе с руководством подрядной организации Снежанна Имашева отметила, что особенно важно следить за правильным расходованием бюджетных средств и своевременной сдачей объекта в эксплуатацию.

- Во время предвыборной кампании было обещано, что будут построены школы, больницы, дороги. Проспект Абулхаир хана – один из таких объектов, поэтому к нему особое отношение. Мы во время поездок по регионам контролируем исполнение предвыборной программы. В частности, спрашиваем у подрядчиков, какие есть риски, проблемы, хватает ли финансирования. В первую очередь, смотрим на то, как подрядные организации соблюдают графики, чтобы сдать объект вовремя. Если же мы видим, что идет отставание по срокам, выясняем причины, это не всегда вина подрядчика. Дальше уже взаимодействуем с тем госорганом, который может разрешить положительно ситуацию, - сообщила депутат.

Кроме того, по словам мажилисмена, многим фирмам не хватает денег из-за удорожания стройматериалов, и они не укладываются в изначальную смету, поэтому приходится изыскивать дополнительное финансирование из бюджета.

Ремонтные работы по проспекту Абулхаир хана начались два месяца назад, однако подрядчик обещает ввести дорогу в эксплуатацию в течение шести месяцев. Ремонт трех с лишним километров дорожного полотна от деповского моста до улицы Сырыма Датова проходит в несколько этапов, сама дорога разделена на 5 участков. Сейчас начат ремонт участка автодороги от улиц Курмангалиева до Мусина. Ведутся работы по фрезированию асфальтобетона, т.е. по обновлению верхнего слоя.

Директор подрядной организации Жанна Кенжина пояснила, что старый асфальт, который снимается с проспекта, будет переложен на второстепенные улицы окраин города, где никогда до этого не было твердого покрытия.

Всего на объекте трудятся 30 человек и задействовано 25 единиц техники. На сегодняшний день рабочие завершили ремонт 1,6 км автодороги.

- Конечно же, на этом объекте полностью движение мы не перекрывали, это немного усложняет работу, но мы понимаем, насколько востребована эта дорога, здесь проходит много маршрутов общественного транспорта, поэтому постарались максимально сохранить пропускную способность. Щебень возим из Актобе, есть проблемы с вагонами, один тепловоз работает на всех отделениях железной дороги от Шынгырлау до Озинок, мы постоянно об этом говорим, - рассказала Жанна Кенжина.

Эти и другие вопросы своих земляков-избирателей мажилисмен планирует озвучить перед уполномоченными госорганами на местном и республиканском уровнях.

В ходе поездки по региону депутат посетила также несколько районов области, где также ознакомилась с ходом ремонта и строительства социальных объектов, инженерных коммуникаций.