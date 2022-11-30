Депутат Мажилиса уплатил штраф за плевок в прямом эфире: "Біз Біргеміз!"

Саиров подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом, и заодно прошелся по "олигархам и угнетателям".

Мажилисмен Ерлан Саиров оштрафован за плевок, причем избавился от лишней жидкости народный избранник во время прямого телеэфира, сообщает Kazpravda.kz.

Депутат обсуждал с ведущим ситуацию в Экибастузе, где произошла авария на ТЭЦ, и на глазах у последнего, а также всех зрителей, сплюнул. Видеофрагмент передачи облетел соцсети, вызвав резонанс в Казнете, и на проступок депутата отреагировали полицейские.

"Данное видео изучено Департаментом полиции. По факту загрязнения мест общего пользования, в отношении данного гражданина, возбуждено административное производство по статье 434-2 часть 1 КРКоАП. Наложен штраф в размере 5 МРП", - проинформировал Департамент полиции Павлодарской области.

Депутат уже успел уплатить штраф, о чем поспешил уведомить своих подписчиков в Facebook. Саиров подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом, и заодно прошелся по "олигархам и угнетателям".