Депутат об учебниках русского языка: я против изучения темы бомжей

Общество
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Жания Уранкаева
Фото из открытых источников
Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Ирина Смирнова возмутилась содержанием нового учебника русского языка за седьмой класс, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам мажилисвумен, учебник русского языка должен основываться на литературном языке.

"Конечно, нужно показать и другие формы языка, но то, что предлагает сегодня Министерство образования, не выдерживает критики. Я против того, чтобы изучалась тема, посвященная, например, бомжам. Эта аббревиатура, которая неприемлема в нашей речи. Это неуважительное отношение к человеку", – сказала Смирнова в кулуарах Мажилиса. 

По мнению народной избранницы, профильному министерству необходимо принять во внимание критику со стороны общества и принять меры. 

"Теперь эти учебники вынуждены использовать, потому что это единственный основной учебник. Конечно же учитель имеет право использовать и другие источники, на основе которых он будет вести урок. Но 4 года государственные учебные заведения должны будут пользоваться этим учебником. На него потрачены государственные бюджетные деньги в большом количестве. Потому что его цена, этого учебника, больше трех тысяч тенге", – резюмировала депутат. 

Мажилисмен Бахтияр Макен также выразил мнение о необходимости повторной проверки содержания учебников. 

"Тратятся колоссальные деньги, теперь их надо возмещать. Думаю, что те люди, которые это допустили, должны вернуть деньги. Они должны понимать, что это вопрос национальной безопасности", – высказался он. 

Ранее в ходе пленарного заседания палаты депутаты критично высказались о распределении государственных грантов.  

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