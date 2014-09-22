Депутат обеспокоена мизерной зарплатой казахстанских работников культуры

Культура
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Асхат Ниязов
©kazpravda.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Гулнар Иксанова считает, что у казахстанских работников культуры очень маленькая заработная плата. Об этом она сказала в ходе "правительственного часа" в Мажилисе Парламента с участием министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Средняя заработная плата работников республиканских театров составляет чуть более 95 тысяч тенге с надбавками. В областных – 49 тысяч тенге. Молодые актеры получают 25–30 тысяч тенге. Иногда получают надбавку. Принципы, заложенные в единой тарифной сетке, не включают стимулирующий фактор вообще, не учитывают особенности интеллектуального творческого труда. Молодые артисты из-за своей мизерной зарплаты не в состоянии участвовать в жилищных программах, не могут вообще мечтать об ипотеке. Актеры из профильных вузов Астаны и Алматы, когда приезжают в регионы, потом сразу уезжают. Потому что в Астане и в Алматы они зарабатывают в шоу–бизнесе, на мероприятиях", – рассказала Гулнар Иксанова. 

По мнению депутата, кроме заработной платы есть еще множество проблем. "Хронически не решаются вопросы пенсионного возраста артистов балета. На сегодняшний день численность артистов балета по всему Казахстану составляет всего 350 человек. Из них 36 человек находятся в возрасте от 37 до 55 лет. Они вынуждены танцевать. Эти артисты должны выступать на сцене.  А цена вопроса вообще мизерная", – подчеркнула мажилисвумен.

Также Гулнар Иксанова отметила, что на встрече депутатов с коллективами театров постоянно поднимается вопрос о представлении заслуженных артистов и работников театра к государственным наградам и званиям: "В ряде областных театров более 20 лет люди творчества вообще не получали ни званий, ни наград. В Актюбинском театре драмы имени Актанова, который отмечает уже 50-й сезон, со времени его основания были выделены всего 2 госнаграды и одно звание". 

Проблемы с низкой заработной платой, добавила Гулнар Иксанова, существуют и у сотрудников казахстанских музеев. Например, зарплата музейного смотрителя составляет 24 500 тенге, научного сотрудника – 33 тыс. тенге. По этой причине сотрудники не задерживаются надолго в музеях. 

"В советский период стимулирование труда работников музея достигалось путем отнесения музея к различным группам по оплате труда в зависимости от показателей: количества посетителей в год, количества экспонатов основного фонда, специализации музея. В этом и был стимулирующий компонент. А в наши дни, например, Восточно–Казахстанский музей–заповедник, получив в 2005 году статус музея–заповедника, до сих пор не отнесен по группе труда к своей категории музеев", – резюмировала депутат.

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