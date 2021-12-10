Депутат подтвердил, что его сын сбил школьника насмерть

Закон и Порядок
Фото: diapazon.kz
За рулем Toyota Land Cruiser Prado, сбившего насмерть 15-летнего школьника, был сын депутата маслихата Актюбинской области Бурихана Беркимбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

Он заявил, что не оправдывает сына и его отпрыск понесет наказание по закону. Сейчас водитель находится в следственном изоляторе.

В соцсетях появилась информация, что за рулем внедорожника был сын депутата. Бурихан Беркимбаев подтвердил изданию, что это действительно так.

Он отметил, что статус народного избранника никак не облегчает участь его сына, а, скорее, наоборот.

"Да, за рулем машины был мой сын. Конечно, это страшная трагедия, невосполнимая утрата для семьи. На следующий день после случившегося я ходил к семье с соболезнованиями, был на похоронах, я искренне во всем этом участвовал. И не пытался оправдать сына. Он виноват и ответит по закону. Сейчас он находится в следственном изоляторе", – заявил депутат Актюбинского областного маслихата.

По словам Бурихана Беркимбаева, в тот вечер его сын ехал на тренировку, был трезв, наркотики он не принимал. Все это установила экспертиза.

"Никаких гонок там не было, как пишут в интернете. Сын у меня серьезный, он работает, воспитывает троих детей, какие тут гонки. Машина эта старая уже, мы купили ее подержанной. Сразу после аварии сын никуда не убегал, он звонил в скорую помощь. Он признал на 100 процентов свою вину и понесет наказание по закону", – сказал Беркимбаева.

Депутат добавил, что понимает семью погибшего и утрату никто не восполнит.

"Просто хочу сказать, что никто не хотел, чтобы так все случилось, но от этого никто не застрахован. И то, что я депутат - это не то, что не повлияет на следствие, это даже усугубляет его положение. Ни с кем пусть не случается такое", – отметил народный избранник.

Напомним, 3 декабря в Актобе в результате наезда Toyota Land Cruiser Prado погиб 15-летник подросток. В ДП региона сообщили, что юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не уступил дорогу, в результате чего сбил несовершеннолетнего. Позже мать погибшего в ДТП парня записала видеообращение. Женщина отметила, что водитель является сыном влиятельного человека, и попросила объективного расследования.

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