Депутат потребовал проверить стоматологические клиники РК на наличие лицензий

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Депутат Мажилиса Артур Платонов требует провести мониторинг организаций, предоставляющих стоматологические услуги, на наличие лицензий. Соответствующий депутатский запрос в адрес министра здравоохранения он озвучил в ходе пленарного заседания, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Ранее я уже обращался с депутатским запросом с конкретными фактами о деятельности детской стоматологической службы в республике. Поводом тогда послужило посещение 13-летней девочкой одной из частных стоматологических клиник Караганды, обернувшееся смертельным исходом – анафилактический шок после наркоза. Фактически никаких серьезных выводов сделано не было, хотя в запросе были четко обозначены необходимые стратегические и тактические меры, требующие решения по деятельности детской стоматологической службы", – отметил депутат.
Однако, по его словам, ответ из Министерства здравоохранения был получен в виде приложения с содержанием статистических данных.
"И напоминал в лучшем случае отписку", – констатировал Артур Платонов.
"Между тем в той же стоматологической клинике, с тем же врачом и с тем же исходом, только пациентом был двухлетний мальчик, который после введения внутривенной анестезии не проснулся. Со слов мамы ребенка, врачей предупредили, что у мальчика есть аллергия, но аллергопробу на обезболивающее врачи, как и в первом случае, за который, не понесли серьезной ответственности, не сделали", – добавил мажилисмен.
Артур Платонов считает необходимым с учетом того, что проблема деятельности детской стоматологической службы в республике недостаточно решена и умирают дети, провести мониторинг по тем организациям, которые предоставляют стоматологические услуги, на наличие их лицензий.
Также, по его словам, необходимо пересмотреть процесс выдачи лицензии на стоматологические услуги.
"В настоящее время большинство частных стоматологических кабинетов открываются не стоматологами и работают без системного контроля", – констатировал депутат.