Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Курултая Руслан Идрисов предложил расширить меры государственной поддержки небольших продовольственных магазинов, в том числе установить предельную комиссию банковского эквайринга при продаже социально значимых и базовых продуктов на уровне не более 0,5%. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат в запросе, годовая инфляция в Казахстане в августе 2026 года составила 9,8%, а цены на продовольственные товары выросли на 9,5%. Эти данные подтверждает Бюро национальной статистики. 

По словам Руслана Идрисова, государство принимает меры для сдерживания цен. В 2025 году было просубсидировано 458 проектов в торговле на 67,5 млрд тенге, на 2026 год предусмотрено 10 млрд тенге, из которых 6,4 млрд направлены на новые проекты. Кроме того, действует механизм фиксирования цен на 31 позицию социально значимых продовольственных товаров.

При этом депутат считает, что концентрация поддержки преимущественно на крупных торговых сетях может снижать ее эффект.

Он обратил внимание на географическую специфику торговли: в сельской местности проживает около 7,5 млн человек, а основную роль в обеспечении населения продуктами в селах и малых городах играют порядка 40 тысяч магазинов формата «у дома».

«Направляя льготные миллиарды только крупным сетям, Правительство де-факто субсидирует чеки лишь части жителей мегаполисов, оставляя значительную часть населения страны без поддержки», - заявил депутат.

По его словам, небольшие магазины сталкиваются с дефицитом оборотных средств. В сельской местности значительная часть продуктов может отпускаться покупателям в долг, а дистрибьюторы зачастую требуют полной предоплаты. При отсутствии доступа к льготным программам предприниматели вынуждены привлекать коммерческие кредиты, что, как отметил депутат, отражается на конечной стоимости товаров.

Отдельной проблемой Идрисов назвал банковский эквайринг. При чистой марже магазина, по его словам, на уровне 8–12% комиссия за безналичные платежи в размере 1,5–2,5% может составлять значительную часть прибыли.

В этой связи депутат предлагает установить для субъектов малой продовольственной торговли верхнюю границу ставки единого специального налогового режима на уровне не более 2% по всей стране, распространить программы льготного оборотного финансирования на магазины формата «у дома», предусмотрев условие закупа продукции отечественных производителей.

Также Руслан Идрисов считает важным ввести мораторий на точечные штрафы небольших магазинов за наценки до обеспечения им доступа к оптовым партиям социально значимых продуктов по льготным ценам. При этом депутат предлагает направить ресурсы на пресечение серого импорта. Кроме того, предложено совместно с Национальным банком проработать установление предельной комиссии за эквайринг для магазинов у дома при реализации социально значимых и базовых продуктов питания на уровне не более 0,5%.

«Важно не только контролировать конечную цену, но и создать условия, при которых небольшой магазин сможет закупать товар дешевле и работать с минимальными издержками», - отметил Руслан Идрисов.

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