Депутат предложил сохранить за должниками минимальные средства для жизни при блокировке счетов

Депутат Курултая Алмас Мухаметов направил депутатский запрос председателю Национального банка с предложением обеспечить гражданам доступ к минимальным средствам для жизни даже в случае ограничения операций по их банковским счетам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат, вопрос ограничения доступа граждан к банковским счетам сегодня является одной из наиболее актуальных проблем. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, объем проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней достиг 1,8 трлн тенге. По данным Министерства юстиции, в рамках исполнительного производства арест наложен на банковские счета более 1,5 млн человек.

«Конечно, гражданин должен вернуть взятый им долг. Но если учитывать, что сегодня большинство платежей осуществляется в цифровой форме, возникает вопрос: как после этого человек будет жить?» - сказал Алмас Мухаметов.

По его словам, при ограничении операций по счету человек зачастую сталкивается с невозможностью оплатить проезд, услуги связи, воду, электроэнергию и отопление, приобрести продукты питания и лекарства.

«Как можно связать человеку руки и одновременно требовать от него бежать?» - отметил депутат, подчеркнув, что если заработанные человеком средства фактически становятся ему недоступны, у него снижается мотивация к труду. При этом погашать задолженность, как правило, способен именно гражданин, имеющий постоянный доход.

Депутат напомнил, что законодательство об исполнительном производстве предусматривает сохранение за должником не менее 50% дохода, а также минимальной суммы денежных средств, необходимой для обеспечения жизнедеятельности.

Однако, по его словам, на практике эти нормы не всегда позволяют человеку воспользоваться средствами, которые должны оставаться у него для повседневных расходов после введения ограничений по банковскому счету.

В этой связи предлагается закрепить соответствующие требования непосредственно в договорах банков и микрофинансовых организаций.

В частности, предлагается обязательно указывать в кредитном договоре сумму минимальных средств, которая должна сохраняться у должника для жизни, рассмотреть возможность автоматической реализации этого порядка через банковские системы, а также четко определить порядок использования средств на основные нужды при ограничении операций по банковскому счету.

«Долг должен быть возвращен. Но за долг нельзя полностью лишать человека возможности нормально жить», - подчеркнул Мухаметов.

По его словам, предложения депутатов направлены не на освобождение граждан от долговых обязательств, а на то, чтобы при взыскании задолженности у человека сохранялась минимальная сумма, необходимая для жизни.