Депутат предложила пересмотреть оплату труда в сфере психического здоровья и детской реабилитации

По её словам, недостаток кадров и неконкурентоспособная заработная плата могут снижать доступность такой помощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Лариса Ли предложила пересмотреть систему оплаты труда и профессиональную классификацию специалистов, работающих в сфере психического здоровья, детской реабилитации и сопровождения людей с особыми потребностями. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на заседании Курултая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в депутатском запросе, в этой сфере работают около 12 тысяч специалистов, включая социальных работников, клинических психологов, логопедов, дефектологов и других профильных сотрудников. При этом уровень их заработной платы существенно различается в зависимости от ведомственной принадлежности учреждения, должности и применяемой системы тарификации.

В частности, специалисты немедицинского профиля в организациях здравоохранения могут относиться к категории прочего персонала в соответствии с постановлением правительства № 1193. Это приводит к разнице в оплате труда сотрудников, которые участвуют в оказании помощи одним и тем же пациентам, но имеют разный профессиональный статус.

Аналогичные проблемы возникают в государственных центрах детской реабилитации и помощи детям с расстройствами аутистического спектра. По словам депутата, профессиональная классификация и условия оплаты труда таких специалистов, как АВА-терапевты и эрготерапевты, не всегда учитывают специфику их работы.

«Особую обеспокоенность вызывает кадровая обеспеченность сферы психического здоровья. Согласно приведенным в запросе данным, на учете в профильных организациях находятся более 300 тысяч граждан, тогда как число штатных единиц социальных работников и психологов соответствующего профиля составляет около 163», - отметила депутат.

Лариса Ли подчеркнула, что помощь людям с психическими расстройствами не ограничивается медицинским лечением, а включает социальную реабилитацию, восстановление навыков самостоятельной жизни и сопровождение семей. Недостаток кадров и неконкурентоспособная заработная плата могут снижать доступность такой помощи.

В этой связи депутат предложила внести изменения в постановление правительства № 1193, предусмотрев выделение профильных специалистов в отдельные категории должностей. Также предлагается установить повышающие коэффициенты и доплаты с учетом квалификации, сложности и ответственности работы, уточнить профессиональный статус специалистов центров аутизма и детской реабилитации.