Принять закон о профессиональном статусе и гарантиях деятельности медработников предлагает депутат

Курултай

Она подчеркнула, что статус врача необходимо рассматривать не только в контексте социальной справедливости, но и как вопрос биологической и национальной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Дана Медеуова предложила законодательно закрепить профессиональный статус медицинских работников и усилить гарантии их деятельности. С соответствующим депутатским запросом она выступила на заседании Курултая, сообщает Kazpravda.kz

По словам депутата, Глава государства Касым-Жомарт Токаев последовательно определяет повышение статуса медицинских работников и укрепление авторитета профессии как один из приоритетов государственной политики.

«Пандемия показала, что устойчивость системы здравоохранения зависит не только от медицинского оборудования и лекарств. Самое главное - это медицинские кадры», - отметила Дана Медеуова.

Она подчеркнула, что статус врача необходимо рассматривать не только в контексте социальной справедливости, но и как вопрос биологической и национальной безопасности.

В этой связи депутат обозначила несколько направлений, требующих системного решения. Так, по ее словаам, необходимо совершенствование системы оплаты труда. Депутат подчеркнула, что  она должна быть гибкой и учитывать квалификацию врача. Одновременно необходимо освободить медиков от несвойственных им бюрократических функций.

«Врач должен лечить, а не заполнять бесконечные отчеты», - заявила депутат.

Также нужна законодательная защита наименований «врач» и «дәрігер». По мнению Медеуовой, использовать эти профессиональные наименования должны иметь право только специалисты с медицинским образованием, подтвержденной квалификацией и правом на профессиональную деятельность.

Третье направление - объективная оценка кадрового дефицита в системе здравоохранения. Депутат считает важным не только привлекать новых специалистов, но и создавать условия для сохранения уже работающих врачей.

Важно и обеспечение правовой защиты профессиональных решений медиков в условиях критической угрозы национальной безопасности. В таких ситуациях врач должен иметь возможность действовать быстро и самостоятельно, обладая четко определенными полномочиями.

«Пандемия дала нам главный урок: медицинское оборудование можно купить, лекарства - произвести или привезти из других стран. Однако когда стране угрожает опасность, без людей в белых халатах мы оказываемся бессильны», — сказала депутат.

По ее словам, подготовка квалифицированного врача занимает около десяти лет, тогда как несовершенная система может потерять готового специалиста буквально за один день.

В связи с этим Дана Медеуова сообщила о намерении инициировать проект закона «О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников».

«Наша задача - создать условия, чтобы врачи не уходили из профессии из-за низкой заработной платы и продолжали работать на благо граждан», - подчеркнула депутат.

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