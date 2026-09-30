Депутат предложила создать цифровые паспорта чистоты для городов и сел

По ее мнению, разработка Национального стандарта чистоты позволит установить единые требования к состоянию населенных пунктов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Айжан Скакова предложила в рамках дальнейшей реализации инициативы «Таза Қазақстан» создать цифровой паспорт каждого населенного пункта с данными о состоянии окружающей среды, благоустройстве и исполнении требований Национального стандарта чистоты. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к Правительству, сообщает Kazpravda.kz

Как отметила Айжан Скакова, инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» за короткое время вышла за рамки экологической акции и стала частью формирования культуры ответственности за окружающую среду и качества жизни.

По официальным данным, только в 2025 году в рамках инициативы проведено 1 294 экологических мероприятия с участием около 7 млн человек. Очищено более 1 млн гектаров территорий, собрано свыше 844 тыс. тонн отходов и высажено около 3 млн деревьев.

С начала реализации инициативы ликвидировано порядка 10 тыс. стихийных свалок, высажено около 7 млн деревьев, реализовано более 2 тыс. волонтерских проектов. Через TazaQazBot поступило свыше 57 тыс. обращений граждан.

«Теперь важно перейти от учета мероприятий к оценке их результата. Насколько чище стали конкретные города и села? Устранены ли стихийные свалки? В каком состоянии находятся дворы и общественные пространства? Сохранились ли высаженные деревья? Есть ли необходимая инфраструктура для сбора и переработки отходов?» - сказала депутат.

По ее мнению, разработка Национального стандарта чистоты позволит установить единые требования к состоянию населенных пунктов. При этом важно обеспечить возможность контролировать их выполнение непосредственно на местах.

Фракция партии «Әділет» предлагает предусмотреть цифровой паспорт каждого города и села. В нем, по предложению депутата, должны отражаться состояние территории, наличие стихийных свалок, контейнерных площадок и пунктов приема вторичного сырья, состояние зеленых насаждений и общественных пространств, обращения жителей, ответственные органы и результаты устранения выявленных проблем.

«Такой паспорт позволит видеть фактическое состояние города или села, а не только количество проведенных мероприятий», - отметила Айжан Скакова.

Депутат также предложила интегрировать цифровой паспорт с уже действующими государственными информационными системами, включая TazaQazBot, данные космического мониторинга стихийных свалок и Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, предлагается обеспечить гражданам открытый доступ к информации о выявленных проблемах, ответственных органах, сроках и результатах их устранения.

По словам депутата, цифровизацию этой работы можно связать с созданием единой цифровой платформы «Таза Қазақстан», которая должна объединить информацию о реализации инициативы и сделать ее более доступной для граждан.

В рамках депутатского запроса фракция также предлагает при разработке Национального стандарта чистоты установить конкретные и измеримые показатели для городов и сельских населенных пунктов.