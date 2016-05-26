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Депутат верхней палаты Парламента РК Жабал Ергалиев обратился с открытым письмом к Премьер-Министру Казахстана Кариму Масимову, в котором предложил обеспечить все населенные пункты страны казахстанским радиовещанием, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня, когда все более возрастает значение информационного обеспечения населения, на мое имя поступило письмо от жителей Сандыктауского района Акмолинской области. Население находящегося всего в ста километрах от областного центра Кокшетау с 1996 года остается без радиовещания. Люди пишут о том, что из-за этого они не могут знать о том, что происходит в республике и вне страны, а в зимний период возникают случаи о необходимости оперативного оповещения населения, связанные с ухудшением погодных условий, дорожной обстановки для недопущения чрезвычайных ситуаций", – пишет сенатор.
Жабал Ергалиев считает, что одновременно необходимо обратить внимание на обеспечение местным радиовещанием населенных пунктов, находящихся в приграничных регионах Казахстана.
"Дело в том, что в Казахстане 129 населенных пунктов обеспечены радиовещанием Российской Федерации, 393 сел – Узбекистана, 35 – Кыргызстана, 24 – Китая", – отметил он.
По словам Ергалиева, в настоящее время не обеспечены государственным радиовещанием, в частности волной "Казахское радио", 29 районных центров, 6 малых городов, 63 города, 6 879 аулов с населением в каждом не менее 5 000 человек, в то же время радио "Шалкар" не имеют возможности слушать в 112 районных центрах, 17 малых городах, в 43 городах, 4 937 поселках с населением не менее 5 000 человек.
"Обращая Ваше внимание на эту проблему, прошу Вас рассмотреть данный вопрос в Правительстве для обеспечения казахстанских сел и городов нашим радиовещанием", – заявил Жабал Ергалиев.