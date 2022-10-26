Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международные займы

Депутат Мажилиса Альберт Рау в ходе обсуждения на пленарном заседании Соглашения о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития предложил впредь консультироваться с Парламентом о каждом международном займе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Очередной займ в Международным банке реконструкции и развития Казахстан берет для финансирования дефицита республиканского бюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Давайте с Парламентом консультироваться по вопросам международных займов, чтобы не было так – вы занимаете, мы принимаем», – сказал Альберт Рау.