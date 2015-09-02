Общество
Депутат Романовская считает заказом конфликт с представителем туркомпании
Талгат Исенов
Депутат Мажилиса РК, президент Национальной лиги потребителей Светлана Романовская сделала предположение, что представители туркомпаний сообща пытаются ей навредить, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, что в июне возглавляемая Романовской Национальная лига потребителей настаивала на том, что Air Astana, как национальный авиаперевозчик, обязана вывозить пострадавших от турфирмы Travelsystem граждан РК вплоть до октября.

Спустя два месяца, когда депутат сама находилась в отпуске на турецком побережье, руководитель другой турфирмы Асель Нуркебаева обвинила мажилисвумен в угрозах в свой адрес, будто бы Романовская оказалась недовольной качеством оказанных услуг после того, как забронировала перелет бизнес-классом, а пришлось лететь эконом-классом. Эта ситуация произошла из-за банкротства TravelSystem.

Депутат заявила, что хотя турфирма выполнила перед ней все свои обязательства, она не допустит того, чтобы "порочили ее честное имя".

"Я просто вынуждена отстаивать свои интересы, причем собираюсь делать это исключительно в правовом поле. К тому же, меня поражает цинизм – они выбрали момент, когда я находилась в полете и не в зоне досягаемости", – сказала депутат. 

Также в Интернете появилась аудиозапись с голосом якобы Светланы Романовской. В данной записи в сторону Нуркебаевой допущен ряд крайне нецензурных выражений.

На вопрос, как она намерена доказать то, что голос на записи принадлежит не ей, член Мажилиса заявила, что подлинность записи не доказана. "Я этого не говорила. У нас презумпция невиновности, и это они должны что-то доказывать, а не я. И вообще, как бы вы все поступили на моем месте? Если это заказ отрасли, значит им страшно за свои дела, а это в свою очередь значит, что нам действительно следует навести порядок", – парировала она.

В целом, скандальную ситуацию с Асель Нуркебаевой депутат назвала заказом.

"Это – заказ всей отрасли. Безусловно, это связано с моей общественной деятельностью", – высказала мнение Романовская. 

От частного случая народная избранница перешла к системной проблеме. 

"Вот, к примеру, здесь (в Мажилисе) партии занимаются в том числе и тем, что защищают права предпринимателей. А кто защитит права потребителей? Нет ни одной сферы, в которой бы нас не обманывали. И пока наш голос не будет услышан, ситуация не изменится кардинальным способом", – подчеркнула она. 

Мажилисвумен следующим образом обрисовала "серые схемы" работы нечистоплотных туроператоров: "Оказывается, нам зачастую дают не билеты, а просто бумажку. На настоящем билете обязательно должен быть номер. Также я узнала, что турагенты не имеют права напрямую продавать свой пакет, они обязаны обращаться к соответствующему оператору, деятельность которого лицензируется. Иными словами – уходят от налогов. Когда я все это узнала, мне стало страшно за всю туристическую сферу. Однако я и в дальнейшем намерена защищать права потребителей". 

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