Депутат Рыскали Абдикеров посетил Карагандинскую область

Сенатор Рыскали Абдикеров в рамках своего рабочего визита в Карагандинскую область встретился с жителями Нуринского и Шетского районов, посетил социально значимые объекты городов Караганды, Сарань и Темиртау.

В ходе встреч депутат подробно рассказал своим землякам о законодательной работе Палаты. В свою очередь, жители районов рассказали сенатору о проблемах связи и доступа к интернету. Депутат ответил на все волнующие граждан вопросы, отметив, что поднятые проблемы и предложения будут взяты на личный контроль.

При встрече с сотрудниками социально значимых объектов городов сенатор также рассказал о конституционных реформах и предстоящей законодательной работе Парламента, направленной на реализацию реформ Главы государства.