Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева

Как он отметил, эти вопросы нужно решать на местном уровне.

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Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в интервью журналистам в Парламенте подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Утрата силы закона о первом президенте - это запрос общества, можно сказать, всеобщий запрос общества. Теперь, когда мы ездим по регионам, конечно определенные вопросы возникают, потому что в каждой области существуют большие проспекты имени Назарбаева и другие объекты. Я думаю, что этот вопрос нужно решать на местном уровне», - сказал Саиров.

Он напомнил, что вопросы переименования находятся в ведении маслихатов.

«Для того, чтобы переименовать, нужно официальное решение маслихата. Определенные запросы у граждан есть», - добавил мажилисмен.